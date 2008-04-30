Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PORTS OF CAPE VERDE

Signature(s)

Montant
54 800 000 €
Pays
Secteur(s)
Cap Vert : 54 800 000 €
Transports : 54 800 000 €
Date(s) de signature
26/09/2008 : 54 800 000 €
Autres liens
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - EN
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - EN
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - PT
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
30 avril 2008
Statut
Référence
Signé | 26/09/2008
20050230
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Ports du Cap Vert – Cape Verde

Enapor

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million.
EUR 103 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the modernisation and expansion of the ports of Palmeira (on the island of Sal, the main tourist island) and Praia (near the capital city on the main island of Sao Tiago).

The project will give a boost to the transport sector and contribute to create a favourable environment through the improvement of facilities essential for Cape Verde imports to cope with the expected increase of internal demand and tourism.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Cape Verde is signatory of the main relevant international treaties and conventions, particularly those related to biodiversity and protection of the environment. It is expected that all the studies have followed best international practice and appropriate mitigation measures have been taken.

The main civil works contracts will be tendered internationally and open to contractors worldwide with advertisement in the Official Journal of the European Communities (OJEC)

Autres liens
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - EN
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - EN
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - PT
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes