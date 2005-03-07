FINNISH RESEARCH & HIGHER EDUCATION 2

Fiche récapitulative
Senate Properties
Lintulahdenkatu 5A
PL 237
FI-00531 HELSINKI
The project comprises the planning and construction of new buildings, and the rehabilitation, extension, and equipping of existing facilities for higher education and research establishments throughout Finland; a total of 133 individual schemes are included in the project.
Its purpose is to improve higher education and research infrastructure facilities in order to meet the requirements of Finnish higher education strategy. It will contribute to rationalizing the geographical supply of educational facilities and ensuring an optimal use of resources. A number of schemes are located in Objective 1 or Objective 2 areas as defined under the Structural Funds; project implementation should have wide economic and social effects on assisted areas through the upgrading of higher education facilities, which in turn should create positive spill-over effects into industry.
Educational activities are not specifically mentioned in Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment (EIA); however they may fall within the scope of Annex II of the Directive as Urban Development projects. This project concerns the renovation of existing buildings and the construction of new buildings located on sites dedicated to academic use and already developed. An EIA is not required under Finnish legislation currently in force for this type of scheme. However, the subprojects are subject to town planning rules; in this regard, regulations have been fully respected and all relevant permits have been obtained following completion of the necessary studies (including environmental studies). Furthermore, the Promoter encourages sustainable development by taking lifecycle and environmental matters into account, and its building standards incorporate environmentally-friendly design features, including the application of stringent energy efficiency standards.
Procurement procedures applied are in compliance with EU Council Directives and national legislation.
Human capital (education); i2i (education and training).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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