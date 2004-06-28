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SISECAM GLASS MANUFACTURING

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 60 000 000 €
Énergie : 18 000 000 €
Industrie : 42 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2005 : 18 000 000 €
8/11/2005 : 42 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 mai 2005
Statut
Référence
Signé | 08/11/2005
20040628
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Siseçam Glass Manufacturing
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 50 million
Approximately EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project encompasses the establishment of a float-glass manufacturing line in Yenisehir, located in the South-Eastern Marmara region, as well as a new heat and power co-generation plant in the Mersin Soda Ash facilities of the group.

The Promoter is the largest glass manufacturer in Turkey and a successful exporter. The project will contribute to the capacity expansion and modernisation of its production facilities, thus creating new jobs and increasing the quality of glass products, which are used as industrial input mainly for construction and automotive sectors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is required to comply with the relevant national legal framework and be in line, as appropriate, with the EU Environmental policy and legislation. A review of environmental issues and procedures will be undertaken during appraisal.

Procurement regulations do not apply to this private industry project.

Commentaires

Glass manufacturing industry

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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