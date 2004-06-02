Rijeka-Zagreb Motorway Completion

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project consists of the upgrading of 44 km of existing single carriageway road (1x1 lane) to motorway standard (2x2 lanes) between Stara Susica and Kikovica. The project forms part of the Zagreb-Rijeka motorway, which in turn is part of the E65 from Budapest to Rijeka along the route of the Pan-European Corridor Vb.
To complete the construction of the Zagreb-Rijeka Motorway to full motorway standard (2x2 lanes). This upgrade is required to cater for increasing traffic levels and to improve user safety on the existing 2 lane sections.
Within the EU, the project would fall under Annex 1 of EU Directive 97/11 and an EIA would be required. The promoter is following Croatian regulations for the preparation of the EIAs, which are close to EU Directives, and is in process of obtaining the necessary permits for the construction of the new infrastructure.
The contracts for the works will be procured in accordance with EIB procurement guidelines. The tenders will be international competitive bids and will be published in the OJEU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.