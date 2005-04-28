Kemijoki Hydropower II

Fiche récapitulative
The project forms part of the medium-term investment programme of Kemijoki, owner and operator of hydropower plants in Finland. The project consists of upgrading the turbines of several existing hydropower plants and building one new hydropower plant.
The project will modernise, improve efficiency and increase generation capacity to meet growing electricity demand by using renewable energy resources.
The construction of the new power plant included in the project falls under Annex I of Directive 97/11/EC due to the size of the reservoir and thus requires a formal Environmental Impact Assesment (EIA). The upgrade and refurbishment of the existing hydropower plants falls under Annex II if they are considered to have a significant impact on the environment. Following a review of the project components the competent authority will screen each individual component to determine whether a formal EIA is required or not.
The Promoter is bound by legislation to perform purchases according to the EU Procurement Directive 93/38/ECC, as transposed with the new Utilities Directive 2004/17/EC.
Article 267 c) energy projects of common interest, and a) economic and social cohesion.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.