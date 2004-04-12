BEIJING AIRPORT EXPANSION

Signature(s)
Fiche récapitulative
The present project concerns the expansion of Beijing Capital International Airport to respond to expected future market.
It will comprise of design, construction and commissioning of a third runaway, a new passenger terminal, associated airside, landside and surface access infrastructure.
Beijing Capital International Airport has served as one of the main gateways to China since 1958 and has evolved in recent years to cater for rapid growth in passenger traffic.
The project will help to accommodate the strong forecast growth in traffic. The project is a national priority in China and is one of the key infrastructure investments planned to be completed before the start of the Beijing 2008 Olympic games.
The project was subject to an EIA as required under Chinese law and was approved by the competent authority in March 2004. A similar project within the EU would be classified under Annex I of EU Directive 85/337 as amended by Directive 97/11/EC and would require a formal EIA process.
The project will have a significant environmental impact during both the construction and operation phases with principal impacts related to aircraft noise and impact on resettlement of residents. The authorities have undertaken a large-scale resettlement and compensation programme of residents who live within the development area or whose properties are within the acoustic boundaries. The resettlement issue, therefore, represents a key issue in the project appraisal process.
A Public Inquiry was undertaken with a series of meetings held at neighbouring villages. A review of the environmental impact report summary provided by the promoter indicates that the project area is primarily agricultural land and is not classified as ecologically sensitive.
The EIA process, resettlement procedures and level of environmental due diligence will be examined in detail during appraisal.
Civil works contracts have been awarded following National Competitive Bidding procedures in line with the requirements of national legislation. The promoter has undertaken international competitive tendering for consultancy services and for major equipment supply contracts including the Baggage Handling System, automated people mover and IT infrastructure. The promoter has also confirmed that future equipment contracts will also be tendered internationally with publication in the OJEU. The procurement procedures will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.