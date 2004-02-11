Aer Lingus Airbus Fleet Development

Signature(s)
Fiche récapitulative
Aer Lingus Group PLC
Contact - Mr. Brian Wheatley - Group Treasurer
Acquisition of 17 Airbus A320-200 aircraft to serve primarily European routes as part of Aer Lingus' fleet renewal programme.
Aer Lingus has responded to changes in the air travel market by converting itself into a lower cost carrier serving primarily European and Transatlantic destinations. The company has developed its European route network, increased load factors and operating efficiency, including electronic ticket sales. This has resulted in a combination of lower fares to users and significantly improved airline profitability.
A key element in cost reduction on shorter haul routes is use of a single aircraft type. The current fleet acquisition programme will leave Aer Lingus with a homogeneous all-Airbus fleet on its European network by the end of 2005, improving operational flexibility and increasing efficiency. Passengers are expected to benefit through higher operating efficiency and lower fares than otherwise.
The fleet replacement project includes phasing out of 17 less fuel-efficient aircraft. The new aircraft fulfil all current and likely future international and EU environmental standards on noise and emissions. Replacement of older aircraft will benefit the environment through energy savings and lower emissions compared to the existing aircraft.
The company selected Airbus aircraft in 2003 following extensive evaluations.
Air transport.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.