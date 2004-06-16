City of Helsinki Urban Renewal

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project comprises a number of urban renewal components as follows:
- Rehabilitation of contaminated land areas in several locations to be replaced with public open space, social housing, and associated urban infrastructure (80% of the total project cost), as part of planned regeneration schemes in the selected localities.
- Redevelopment and submerging of the the city's main bus terminal, freeing up space for development of commercial and residential buildings above ground, while simultaneously establishing a better transport system (10%).
- Clearance of redundant industrial buildings on two sites and redevelopment of the areas in question with social housing and associated urban infrastructure as part of planned regeneration schemes within the respective localities (10%).
Improving the quality of life within the concerned areas. The proposals all form part of the regeneration strategy for the city, and reflect both needs and demand identified in the prevailing city structure development plan and elaborated in more detail in associated local plans.
Urban development projects fall within Annex II of the EIA Directive. The proposed schemes are the result of an extensive planning process involving the development of a structure plan for Helsinki, as well as detailed local plans (proposals for land use and development within specific localities) with impact assessments for the respective development areas (including extensive public consultation at each stage in accordance with the Land Use and Building Act 2000). In addition, developments for large new housing areas on City-owned land often include environmental design guidelines for overseeing the implementation of the project area. The EIA Directive (translated into national law) will be applied to each project.
European Directives concerning procurement of services and public works are fully embedded in Finnish Law and the borrower will ensure full compliance for all sub-projects funded as part of the framework loan facility.
Construction, Urban Renewal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.