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VINLEC IV

Signature(s)

Montant
8 300 000 €
Pays
Secteur(s)
Saint-Vincent-et-les-Grenadines : 8 300 000 €
Énergie : 8 300 000 €
Date(s) de signature
8/12/2004 : 8 300 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
17 août 2004
Statut
Référence
Signé | 08/12/2004
20030241
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Vinlec IV
St. Vincent Electricity Services Ltd.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to USD 10 million equivalent to EUR 8.3 million at the current exchange rate
EUR 28.1 m.
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the development and construction of a new diesel power plant (Lowman’s Bay) to gradually replace the existing main generating site at Cane Hall, and the adjustment of the island’s transmission & distribution network to the new alternative site for power generation.

Construction of a new power plant and related infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Within the EU, the project would fall under Annex II of Directive 97/11/EC, for which the decision to require an EIA would depend on the member state. In this case, although not formally required by national legislation, the promoter has carried out environmental impact studies (marine and terrestrial) with public consultation to assess the effects of the project. The studies conclude that air pollutant emissions will meet European ambient air quality standards and the impacts on marine communities will be negligible.

The power plant will be procured on a turnkey-basis following the procedures of international tendering including publication in the OJEU according to the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

Electricity Production.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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