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BOAD PG IV

Signature(s)

Montant
54 600 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 25 000 000 €
Services : 29 600 000 €
Date(s) de signature
10/12/2004 : 4 600 000 €
10/12/2004 : 25 000 000 €
10/12/2004 : 25 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2004
Statut
Référence
Signé | 10/12/2004
20030186
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOAD IV Global Loan
West African Development Bank (BOAD).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Indicative amounts: EUR 25 million for the Global Loan from EIB own resources; EUR 25 million for the Guarantee Facility made available under the Investment Facility; EUR 4.6 million for the participation in the capital increase (IF).
The EIB loan will cover a maximum of 50% of the total cost of each project financed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

  • Global loan to finance projects promoted by enterprises in the private and commercial public sectors in WAEMU member countries.
  • Guarantee facility in the form of i) a partial guarantee for BOAD loans to enterprises and ii) a partial counter-guarantee for BOAD guarantees on an enterprise's bond issues or similar securities.
  • Participation in BOAD's capital increase drawing on Investment Facility resources: from 0.3% to 0.6% of capital.

To underpin and develop West African Development Bank (BOAD) operations in support of the private sector, promote a wider gamut of financial instruments and bolster the regional capital market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The policy and procedures manual for environmental management, recently adopted by BOAD's Board of Directors, is satisfactory.

The Bank's procurement rules for global loans will apply.

Commentaires

Industrial, agribusiness, mining, tourism and service sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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