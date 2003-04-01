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ST HELENS AND KNOWSLEY HOSPITALS PPP

Signature(s)

Montant
217 504 211,42 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 217 504 211,42 €
Santé : 217 504 211,42 €
Date(s) de signature
1/06/2006 : 217 504 211,42 €
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Prêt de la BEI en faveur des hôpitaux de St Helens et Knowsley

Fiche récapitulative

Date de publication
1 avril 2003
Statut
Référence
Signé | 01/06/2006
20030133
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
St Helens and Knowsley Hospitals PPP Project
St Helens and Knowsley Hospitals National Health Service Trust (the “Trust”)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately GBP 100 million (approx. EUR 149 million)
Approximately GBP 205 million (approx. EUR 303 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project comprises the reconfiguration and modernisation of three hospital sites in St Helens and Knowsley. It includes new building, refurbishment of existing buildings and some equipment provision.

The Project is fully in line with both regional and national health priorities. In particular, it responds to the recommendations of a strategic review of options for modernising health care supported by local health services and local authorities. The project will support the introduction of modern models of care and address the problems of an outdated and inappropriate healthcare capital stock. Moreover the investment is located in an area of extremely high health need. It will also have a powerful impact on local economic development in a highly disadvantaged area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will significantly enhance the built environment within which staff work and patients receive care. Located in an urban area, the new buildings will substitute for obsolete existing ones dedicated to the same activity. During appraisal, the Bank will verify whether the development is covered by Directive 97/11/EC.

The project was advertised in the Official Journal in October 2002, and the selection of the preferred partner is on-going.

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Prêt de la BEI en faveur des hôpitaux de St Helens et Knowsley

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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