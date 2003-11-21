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FINNISH REGIONAL EDUCATION (AFI)

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 250 000 000 €
Éducation : 250 000 000 €
Date(s) de signature
21/04/2006 : 20 000 000 €
21/11/2003 : 20 000 000 €
23/04/2004 : 20 000 000 €
12/03/2004 : 25 000 000 €
28/10/2005 : 25 000 000 €
23/04/2004 : 30 000 000 €
29/03/2005 : 30 000 000 €
6/09/2004 : 35 000 000 €
12/03/2004 : 45 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 décembre 2003
Statut
Référence
Signé | 21/11/2003
20030084
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Finnish Regional Education (AFI)
City of Espoo, City of Kuopio, City of Oulu, City of Turku, Oulu Region Joint Authority for Vocational Training.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 250 million: City of Espoo (EUR 100m), City of Kuopio (EUR 35m), City of Oulu (EUR 45m), City of Turku (EUR 20m), Oulu Region Joint Authority for Vocational Training (EUR 50m).
EUR 443 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The programme consists of the investment plan (2002-2006) of the City Education Department of the respective cities and of the joint authority. It incorporates the construction of 50 new comprehensive and upper secondary schools, 30 vocational schools, 20 polytechnics, expansion and upgrading of buildings and teaching facilities in several existing schools. This investment will provide additional places for some 30,000 students.

Improving education facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Education activities are not specifically mentioned by Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment (EIA). No significant environmental impacts are anticipated.

Procurement procedures applied will be in compliance with EEC Council Directives and national legislation, applicable to public authorities’ procurement.

Commentaires

Education.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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