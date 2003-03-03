Nubariya Power Plant II

Fiche récapitulative
The project consists of a second 750 MWe dual-fired (natural gas and light fuel oil) combined-cycle gas turbine (CCGT) generation module at a new power station that is currently under construction at Nubariya. The power station is designed to accommodate two such CCGT modules; the proposed second generation module is technically identical to the first module for which the Bank signed a loan contract in September 2002.
The project will meet growing electricity demand at a competitive cost using modern energy efficient technology with a relatively low environmental impact. The plant will utilise natural gas for which abundant national reserves are proven and will thus contribute to the use of indigenous resources and the rational use of energy.
An Environmental Impact Assessment will be carried out according to Egyptian law. The use of natural gas in a modern combined-cycle power plant is expected to result in a relatively low level of pollution. Air and water pollution emissions will comply with all national and World Bank standards.
EEHC intends to tender the project in individual lots, using international competitive bidding procedures, as is the case for the earlier projects being financed by the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.