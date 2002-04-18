PUBLIC SERVICE IT SYSTEMS - AFI

Fiche récapitulative
The project consists of a number of investments comprised within the framework of the Government’s 2001-2004 programme for the upgrade of IT systems (networks, hardware and software) and office automation for the benefit of various Government Departments (notably, Treasury, Ministry of Justice and Public Order, Ministry of Health, Department of Customs and Excise).
The enhancement of the Public Administration’s IT systems is a priority of the Government and is considered as an essential condition to ensure a successful integration of Cyprus into the EU, in line with the latter’s e-Europe+ initiatives for accession countries. Moreover, the project is also driven by the priorities set in the Partnership Agreement concluded between Cyprus and the EU in 2000 and 2002. At its core is the reinforcement and enhancement of institutional and administrative efficiency through the introduction of IT systems, which is among the agreed long-term partnership priorities.
The Republic of Cyprus has adopted the EU legislation on Environmental Impact Assessment in 2001. The project focuses on the improvement of the promoter’s IT systems, which involves largely intangible investments with a low or non-existant environmental impact.
Because of its public service obligations, the promoter has to follow public tendering procedures in conformity with prevailing national regulations, which are in accordance with the relevant EU directives. The project will have to comply with EU directives relevant to the sector, including publication in the O.J. of the EC when appropriate.
Information technology
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.