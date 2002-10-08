Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BELGRADE URBAN RENEWAL

Signature(s)

Montant (.*)
95 327 346 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 95 327 346 €
Transports : 95 327 346 €
Date(s) de signature
3/03/2010 : 5 327 346 €
17/06/2003 : 90 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 2 663 673 € fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK ,a 2 663 673 € Investment Grants fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
Autres liens
Communiqués associés
90 mio d'EUR pour la rénovation urbaine en Serbie-et-Monténégro

Fiche récapitulative

Date de publication
8 octobre 2002
Statut
Référence
Signé | 17/06/2003
20020362
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Belgrade Urban Renewal Project
City of Belgrade
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 40 million
About EUR 90 million
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reconstruction and upgrading of part of the principal street network in Belgrade. The project also concerns investments to improve the traffic control system, as well as the reconstruction of tramlines and a new trolley bus depot.

Structural investments in the public transport system are of crucial importance to improve the day-to-day life of more than 1.7 million inhabitants thus reducing the traffic congestion and the resulting pollution.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project should be beneficial for the Environment of Belgrade in general and no major environmental risks are foreseen at this stage because the selected investments concern the extension or upgrade of existing infrastructure.

EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable.

Commentaires

Urban Transport and road rehabilitation

Autres liens
Communiqués associés
90 mio d'EUR pour la rénovation urbaine en Serbie-et-Monténégro

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
90 mio d'EUR pour la rénovation urbaine en Serbie-et-Monténégro
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes