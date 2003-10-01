NYSTED OFFSHORE WINDFARM (DK)

Fiche récapitulative
DONG A/S
A/SAgern Allé 24-26
DK-2970 HØRSHOLM
ENERGI E2 A/S
Teglholmsgade 8
DK-2450 COPENHAGEN SV
The project concerns the construction of an offshore windfarm, consisting of 72 turbines of 2.3 MW each. The turbines will connect through an internal 30kV grid to an offshore substation, itself connected by a 132 kV, 150 MW submarine cable to the onshore grid. The windfarm is expected to produce around 600 GWh of electricity per year and should go into full operation in 2003.
To contribute to Danish and European targets for renewable energy generation (abatement of CO2 emissions and diversification of energy supply). Furthermore, the project will link into an Objective 2 area, and will thus contribute to regional development.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by 97/11/EC) on Environmental Impact Assessment (EIA), leaving it to the national environmental authority to determine whether a full EIA is required. In this case, a full EIA was carried out for both the wind farm and the interconnecting cable, and final approval was received from the Danish Energy Agency in July 2001. The environmental impact of the project, including proposed mitigating measures and the environmental monitoring plan, will be reviewed by the Bank during appraisal. The promoter will also be required to provide written confirmation from the competent authorities that no part of the project is likely to have a significant negative effect on any site of nature conservation.
Bidding procedures are in conformity with EU procurement directives.
Regional and global environment, including climate change.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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