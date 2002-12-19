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SOUTH LEBANON WASTE WATER

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 45 000 000 €
Eau, assainissement : 45 000 000 €
Date(s) de signature
20/07/2004 : 45 000 000 €
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09/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Environmental Impact Assessment for Sour Wastewater Project
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 décembre 2002
Statut
Référence
Signé | 20/07/2004
20020096
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
South Lebanon Waste Water
Etablissement des Eaux du Liban Sud
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
45 millions d'EUR
100 millions d'EUR
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension des réseaux de collecte des eaux usées, les collecteurs principaux, les installations de traitements des eaux usées et les émissaires en mer (où requis) pour l'évacuation des effluents pour les villes de Sour, Saïda et Nabatiyé.

Maîtrise et réduction de la pollution, dans le cadre du Programme pour l'Environnement en Méditerranée ; amélioration de la qualité des ressources acquifères dans la région en diminuant les rejets d'éléments organiques polluants ; amélioration de la qualité de vie des populations locales.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet permettra de remédier aux nuisances liées a la pollution et à la contamination des sources d'eau potable par la création de l'infrastructure de base de collecte et de traitement des eaux usées.

Les composantes du projet financées par la Banque feront l'objet de marchés attribués suite à des appels d'offres ouverts à la concurrence internationale après avoir fait l'objet d'une publicité adéquate, conformément aux règles de la Banque.

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Assainissement de l'Eau

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Environmental Impact Assessment for Sour Wastewater Project
Date de publication
9 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88086466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20020096
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SOUTH LEBANON WASTE WATER - Addendum to the Environmental Impact Assessment
Date de publication
9 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88087156
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20020096
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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