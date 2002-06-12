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MADRID SANITATION

Signature(s)

Montant
91 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 91 000 000 €
Eau, assainissement : 91 000 000 €
Date(s) de signature
23/05/2003 : 25 000 000 €
4/11/2002 : 66 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 juin 2002
Statut
Référence
Signé | 04/11/2002
20020041
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Madrid Sanitation
CANAL DE ISABEL II.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of project cost.
Estimated cost of some EUR 200 mio.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the implementation of the Regional Sanitation Plan for the region of Madrid, including a large number of wastewater collection and treatment schemes, and the rehabilitation and sealing of the Plaza de Castilla water underground reservoir in Madrid, and its conversion into a 3 Ha. urban park.

Improving the quality of the water resources in the Madrid region through proper wastewater treatment to 100% of the population; improving the quality of life in the city of Madrid.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed target of 100% coverage rate for wastewater treatment will have a positive effect on the quality of the regional water resources and on the environment. The promoter is required to respect the regulations imposed by European Union directives. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been taken as regards environmental protection.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with Council Directives applicable to public authorities' procurement, and national legislation. According to information provided by the promoter, all tenders were published in the EC Official Journal.

Commentaires

Sanitation and urban redevelopment.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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