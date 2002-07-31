CEG Natural Gas Distribution

Fiche récapitulative
The project concerns investments aimed at renovating and extending the existing natural gas network in the metropolitan area of Rio de Janeiro, as well as at converting a large part of the gas distribution system of Rio de Janeiro from manufactured gas to the use of more energy-efficient and less expensive natural gas.
To contribute to the country's efficient use of energy resources. Manufactured gas will be replaced by natural gas resulting in improved efficiency and lower specific emissions. To strengthen the reliability of Brazil's electricity generation system through increased availability of gas for thermal power generation.
The project is expected to have a positive impact on the environment after completion. The renovation of the existing gas network and the conversion from manufactured gas to natural gas aims at reducing significant gas losses in the network and the emissions from a town-gas plant. The extension of the network of natural gas fuel stations would help to reduce air pollution from traffic.Apart from disturbances during construction, impacts from medium and low pressure gas distribution grids remain normally limited and are not subject to detailed environmental assessment. For its high pressure grid, the promoter is required to conduct environmental assessment with involvement of the public.
The promoter will advertise a procurement notice for the project in the Official Journal of the EC with the subsequent prequalification of potentially interested companies and integration into its vendors list.
Gas Distribution
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.