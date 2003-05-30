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SME FUND

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Syrie : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
10/09/2003 : 40 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2003
Statut
Référence
Signé | 10/09/2003
20010691
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SME Fund

Borrower: Ministry of Economy and Foreign Trade

Final Beneficiary: Private sector SMEs

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Up to EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed loan is aimed at the partial financing of long-term investments undertaken by private sector small and medium sized enterprises (SMEs) in all eligible sectors of the Syrian economy.

The project’s objective would be to assist the development of Syria's private sector and encourage progress with market liberalisation and financial sector reform. The global loan would support private sector industrial activities and tourism while contributing to the development of term finance, an important element for the development of the financial system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will be instructed on the Bank’s environmental requirements and requested to ensure compliance of the sub-projects with national and EU directives, as appropriate.

The promoter will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate.

Commentaires

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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