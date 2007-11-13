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FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG

Signature(s)

Montant
982 524 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 982 524 000 €
Transports : 982 524 000 €
Date(s) de signature
17/12/2008 : 400 000 000 €
22/07/2009 : 582 524 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE
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Allemagne : la BEI soutient la construction de l'aéroport de Berlin­-Brandenburg à hauteur d'un milliard d'EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2007
Statut
Référence
Signé | 17/12/2008
20010389
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Flughafen Berlin Brandenburg

Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of project costs
Approx. EUR 2 000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Major expansion and upgrading of the Berlin Schönefeld airport which is to become the Berlin Brandenburg International Airport (BBI). Principal elements include construction of a new mid-field terminal and runway, reconstruction of an existing runway, development of associated airside and landside infrastructure and a dedicated railway connection.

The main economic benefit will come from enabling further traffic growth with efficient facilities under one roof.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EC environmental directives and national laws shall be ensured.

For the award of public contracts the EC tender directives are to be followed.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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