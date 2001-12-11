Signature(s)
Fiche récapitulative
The project will include the design and the construction of two sections of the Rijeka-Zagreb Motorway (Vrbovsko-Bosiljevo and Bosiljevo-Vukova Gorica) for a total length of approximately 24 km. Another section is currently under construction and has received the financial support of KfW. All the other sections are open to traffic (of which about one third as semi-motorway) and have been financed by the State budget, commercial banks, the EBRD and the World bank.The Rijeka-Zagreb Motorway has a total length of 147 km and is divided into 10 Sections.
The project is of high priority for the Croatian Government. It concerns Pan-European Corridor Vb and as such is of wider interest on a European scale.
The project will have considerable impact on the environment, and the implications of this both on a formal and a substantive level will have to be carefully verified.In accordance with its normal procedures, the Bank will ensure that appropriate measures (including EIAs similar in practice to those required by EU law) will be taken with respect to environmental protection and that any possible negative impact will be studied and appropriate mitigating measures taken in good time.
EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable.
Roads
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.