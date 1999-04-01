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BERG WATER PROJECT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
23/09/2004 : 100 000 000 €
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100 mio d'EUR pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau dans l'agglomération du Cap

Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2003
Statut
Référence
Signé | 23/09/2004
19990401
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Berg Water Project

TCTA - Trans-Caledon Tunnel Authority
Tuinhof Building
265 West Street
PO Box 10335
Centurion 0046
South Africa

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million
Not available
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 126 million m3 storage dam (plus related infrastructure on the Berg River (North East of Cape Town)

The planned dam and infrastructure should help to meet the growing demand for water of the Greater Cape Metropolitan Area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project complies with the Bank’s environmental principle of minimisation of negative environmental impacts, and is deemed environmentally acceptable.

The procurement procedures applied are in the best interest of the project and will be with regard to the contracts financed by the Bank in accordance with EIB’s rules.

Commentaires

Water.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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