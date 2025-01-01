Espagne – Fonds de participation en faveur de la RDI et de la transition numérique en Andalousie

La Banque européenne d’investissement et les autorités andalouses collaborent pour favoriser l’accès au financement pour les activités de recherche, de développement, d’innovation et de transition numérique des entreprises et des établissements publics de la communauté autonome d’Andalousie, en Espagne.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et les autorités de la communauté autonome d’Andalousie ont créé un fonds de participation pour la période de programmation 2021-2027. La BEI gère 100 millions d’euros pour le compte de l’Andalousie.

Ce fonds de participation est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.