Espagne – Fonds de participation en faveur de la RDI et de la transition numérique en Andalousie

La Banque européenne d’investissement et les autorités andalouses collaborent pour favoriser l’accès au financement pour les activités de recherche, de développement, d’innovation et de transition numérique des entreprises et des établissements publics de la communauté autonome d’Andalousie, en Espagne.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et les autorités de la communauté autonome d’Andalousie ont créé un fonds de participation pour la période de programmation 2021-2027. La BEI gère 100 millions d’euros pour le compte de l’Andalousie.
Dynamiser la recherche, le développement, l’innovation et la transition numérique
Cet instrument financier permet de financer (au moyen de fonds propres, de quasi-fonds propres et de prêts) des projets liés à la recherche, au développement, à l’innovation et à la transition numérique en Andalousie, en passant par des intermédiaires financiers sélectionnés par la BEI.
Quels sont les investissements admissibles ?
Cet instrument a pour objectif de soutenir des activités et des investissements dans la recherche, le développement et l’innovation. Parmi les domaines spécifiques couverts figurent la transition numérique et d’autres initiatives de modernisation technologique visant :
- la collaboration entre les entreprises et entre les secteurs public et privé,
- les secteurs à forte intensité technologique,
- les infrastructures de recherche, et
- les initiatives du secteur public.
Les intermédiaires financiers peuvent contribuer au financement de projets réalisés dans les domaines suivants :
- la transformation numérique ;
- la recherche‑développement, pour améliorer la collaboration entre les universités et les entreprises, par exemple ;
- l’adoption et l’amélioration d’outils numériques par les entreprises ;
- les entreprises et les pôles industriels innovants ;
- les innovations en matière de procédés et d’organisation ;
- l’élaboration, la mise en service et la modernisation d’infrastructures technologiques en matière de RDI ;
- le soutien aux entreprises en phase de démarrage, la consolidation ou l’expansion des entreprises, en particulier celles qui reposent sur la technologie ou l’innovation.
Qui peut demander à en bénéficier ?
L’instrument de financement cible des entités publiques, privées et mixtes dont les projets sont mis en œuvre principalement en Andalousie. À défaut, elles doivent être juridiquement établies dans la région et y mener des activités économiques.
À qui s’adresser ?
À propos du Fonds européen de développement régional
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne
en corrigeant les déséquilibres entre les régions et en favorisant des investissements dans une Europe plus intelligente, plus écologique, plus connectée, plus sociale et plus proche de ses citoyens.