Donateurs - Pourquoi devenir partenaire ?

Les partenariats représentent un instrument efficace pour les donateurs qui souhaitent exercer un impact durable dans les pays en développement. Ces partenariats leur permettent de collaborer avec la BEI pour débloquer des projets présentant des avantages socio-économiques élevés et d'atteindre certaines populations et localités en accordant un appui supplémentaire pour la réalisation de résultats ciblés en matière de développement. Les activités de la BEI à l’extérieur de l’UE représentent environ le tiers de l’aide au développement de l’UE. Toutes les contributions aux fonds des donateurs de la BEI sont considérées comme admissibles à une aide publique au développement. Les partenariats avec les donateurs permettent : de faire plus avec moins ;

de relever la qualité des projets et de cibler leur impact ;

d'améliorer la coopération et le partage du savoir-faire et de l’expérience ;

de soutenir les objectifs de diplomatie économique.

S’associer pour changer la donne

Dans les pays partenaires, grâce à nos investissements publics et privés, nous induisons des effets positifs tangibles en faveur des populations. Nous associons les contributions des donateurs à nos propres financements, tout en attirant également d’autres investisseurs. Cela nous permet, ensemble, d’avoir un effet multiplicateur sur les investissements, avec un impact nettement plus marqué que s’il s’agissait uniquement d’un don. C’est la raison pour laquelle la BEI croit fermement à la force des partenariats. Ensemble, nous pouvons contribuer à transformer les conditions de vie des citoyens : en créant des perspectives d’emploi, en stimulant l’esprit d'entreprise, en améliorant les services de base tels que l’approvisionnement en eau, l'éducation, les transports, mais aussi en promouvant l’énergie propre, en protégeant l’environnement et en œuvrant en faveur d’un avenir respectueux du climat.

Ensemble pour relever les défis mondiaux

Les partenariats BEI-donateurs sont axés sur des thèmes et des zones géographiques pour lesquels les objectifs des donateurs correspondent aux besoins de développement des pays partenaires. Ils servent à relever les défis dans différents secteurs et zones géographiques en utilisant les ressources des donateurs pour offrir une large palette d’instruments, tels que de l’assistance technique, des subventions à l'investissement et des solutions de financement innovantes. Notre plateforme de partenariat pour les fonds fonctionne sur la base de règles claires et de procédures d’approbation simplifiées, et s'appuie sur une structure de mise en œuvre présentant un bon rapport coût-efficacité.

Bien plus qu’un simple prêt

Grâce à l’appui des donateurs, la participation de la Banque représente bien plus qu'un prêt, elle est synonyme de soutien personnalisé, doublé d’une assistance ciblée. Au-delà des financements, la BEI offre aussi sa vaste expertise et ses soixante ans d’expérience au service des projets et opérations qu’elle mène. Cet apport est d’autant plus précieux, voire dans de nombreux cas crucial, pour les projets situés dans des pays partenaires hors UE. Nos partenaires apprécient nos conseils techniques et la solidité que nous apportons à leurs initiatives. Nombre de ces projets ne se concrétiseraient pas sans cette aide supplémentaire, rendue possible par nos donateurs, aide qui est donc essentielle pour améliorer concrètement la vie des citoyens du monde entier. Les partenariats avec les donateurs aident à combler les déficits de financement, de savoir-faire et de confiance. Les résultats visés sont des réalisations de longue haleine, qui nécessitent un partenaire financier ayant une vision à long terme. Les partenariats BEI-donateurs constituent une plateforme de dialogue entre donateurs, bénéficiaires et pays partenaires où l’on cherche comment réaliser au mieux, de concert, les objectifs de développement.

Valeurs et principes de la banque de l’UE