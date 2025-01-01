L’Initiative Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est apporte un soutien technique et financier ciblé aux petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative vise à :
- renforcer la compétitivité,
- moderniser les économies locales,
- préserver l’emploi.
L’Initiative Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est est accessible aux pays qui ont signé un accord d’association avec l’Union européenne, et notamment :
Fonctionnement
L’Initiative Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est soutient la croissance économique et la création d’emplois dans les pays sélectionnés. Elle facilite l’accès aux financements en proposant de meilleures modalités et conditions de prêt. Elle met notamment à disposition des garanties de premières pertes sur des portefeuilles de PME, ce qui permet à des banques intermédiaires locales de prendre davantage de risques et d’atteindre des segments insuffisamment desservis de l’économie.
L’Initiative ALEAC – Est comprend les volets suivants :
- garanties sur les prêts aux PME accordées aux banques locales et à d’autres intermédiaires financiers par le Fonds européen d’investissement.
Liste des intermédiaires financiers actuellement soutenus dans le cadre du mécanisme de garantie de l’Initiative ALEAC – Est
- assistance technique à des intermédiaires financiers (dont des institutions de microfinance), sous la forme de services de renforcement des capacités et de conseil dispensés à des PME rurales. L’assistance technique vise notamment le développement de la chaîne de valeur agroalimentaire.
- financement d’institutions locales de microfinance afin de soutenir des microentreprises locales.
Comment obtenir un appui ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
BEI Monde
Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de l’UE pour le développement international. Dans le monde entier, ses investissements déterminants contribuent à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.