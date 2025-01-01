Des partenaires pour les secteurs public et privé

La BEI coopère avec divers intermédiaires financiers qui proposent des produits à l’appui de projets de petite et moyenne dimension. Elle bénéficie ainsi du savoir-faire de ses partenaires, de leur connaissance du terrain et de leur proximité par rapport aux projets.
Pour trouver ses intermédiaires financiers les plus proches de chez vous, sélectionnez votre région, puis votre pays.
Union européenne
Asie et Pacifique
Voisinage oriental
Association européenne de libre-échange (AELE)
Pays de l’élargissement
Amérique latine et dans les Caraïbes
Voisinage méridional
Afrique subsaharienne
- Seychelles
- Sierra Leone
- Afrique du Sud
- Sudan
- São Tomé-et-Principe
- Tanzanie
- Togo
- Ouganda
- Zambie
- Zimbabwe
Balkans occidentaux
* Cette désignation ne préjuge en rien de la position exprimée par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est compatible avec la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies et avec l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 au sujet de la déclaration d’indépendance du Kosovo.