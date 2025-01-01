Des partenaires pour les secteurs public et privé

La BEI coopère avec divers intermédiaires financiers qui proposent des produits à l’appui de projets de petite et moyenne dimension. Elle bénéficie ainsi du savoir-faire de ses partenaires, de leur connaissance du terrain et de leur proximité par rapport aux projets.

Pour trouver ses intermédiaires financiers les plus proches de chez vous, sélectionnez votre région, puis votre pays.