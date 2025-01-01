Les témoins de connexion (cookies) sur le site web de la BEI

Que sont les témoins de connexion ?
Les témoins de connexion sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous consultez certains sites web. Ils nous permettent de garder en mémoire vos actions et vos préférences pour que vous n’ayez pas à les indiquer de nouveau lors de votre prochaine visite.
Comment utilisons-nous les témoins de connexion ?
Nous utilisons les témoins de connexion pour différentes raisons, notamment pour :
- garder en mémoire vos préférences, comme la langue ;
- analyser votre utilisation du site pour que nous puissions continuer à l’améliorer ;
- vous offrir une expérience plus personnalisée.
En aucun cas la BEI n’utilise des témoins de connexion pour collecter, exploiter, diffuser ou enregistrer des données à caractère personnel.
Les témoins de connexion que nous utilisons
TÉMOINS DE CONNEXION DE FONCTIONNEMENT
Préférences du site web
Ces témoins de connexion permettent au site de fonctionner correctement. Sans eux, nous ne pouvons pas enregistrer vos choix ou vous fournir les services demandés.
|Nom du témoin de connexion
|Objet
|Description de l’utilisation
|Expiration
|JSESSIONID
|Identifie la session de navigation
|Identifie une session de navigation unique sur le serveur web. Enregistre des informations saisies temporairement dans les formulaires de sites web, pour qu’elles puissent être gardées en mémoire entre les consultations de pages différentes.
|Fin de la session de navigation
|SEC_LANG
|Modifie la langue du site web
|Définit la langue du site en fonction de vos paramètres de navigation. Peut être modifié et mis à jour à tout moment et sur toutes les pages.
|1 mois
|LANG_SEC
|Modifie la langue du site web
|Définit la langue du site en fonction de vos paramètres de navigation. Peut être modifié et mis à jour à tout moment et sur toutes les pages.
|1 mois
|newsletter-popup
|Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles
|Permet l’affichage sur le site web d’une notification concernant le bulletin d’information de la BEI. La valeur « open » indique que la notification a été affichée. La notification apparaît une fois que l’utilisateur a accepté la politique en matière de témoins de connexion.
|1 an
|cookie-policy
|Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles
|Enregistre l’acceptation par un utilisateur de l’avis de non-responsabilité concernant l’utilisation des témoins de connexion. Si l’utilisateur n’a pas accepté cette fenêtre contextuelle, l’avis est affiché à chaque visite de la page web.
|1 mois
|covidAlert
|Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles
|
Permet l’affichage sur le site web d’une notification concernant la page de destination relative au COVID-19. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée.
|Fin de la session de navigation
|cookie-popup
|Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles
|Permet d’afficher la notification concernant la politique en matière de témoins de connexion. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée.
|1 an
|cookie-popup-second
|Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles
|Permet l’affichage d’une deuxième notification concernant la politique en matière de témoins de connexion, le cas échéant. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée.
|1 an
|cookie-popup-dev
|Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles
|Permet d’afficher la notification concernant la politique en matière de témoins de connexion. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée.
|1 an
|cookie-popup-second-dev
|Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles
|Permet l’affichage d’une deuxième notification concernant la politique en matière de témoins de connexion, le cas échéant. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée.
|1 an
|CookieConsent
|Enregistre les paramètres relatifs aux témoins de connexion
|Permet de déterminer si l’utilisateur a autorisé ou refusé les « témoins de connexion de tiers » répertoriés ci-dessous.
|1 mois
|eib_ec
|Enregistre les paramètres relatifs aux témoins de connexion
|Permet de déterminer si l’utilisateur a autorisé ou refusé les « témoins de connexion d’analyse du site web » répertoriés ci-dessous.
|1 mois
Témoins de connexion pour l’analyse du site web
Ces témoins de connexion nous permettent de suivre les fonctionnalités et de continuer à améliorer les services du site web. Ils ne peuvent ni collecter, ni exploiter, ni diffuser, ni enregistrer des données à caractère personnel.ONOFF
|Nom du témoin de connexion
|Service
|Objet
|Description de l’utilisation
|Expiration
|_ga
|Google Analytics
|Suivi de l’utilisation du site web
|Utilisé par le service d’analyse de l’audience des sites web proposé par Google. Permet d’analyser l’utilisation du site web.
|1 an
|_gat_UA-##-#
|Google Analytics
|Suivi de l’utilisation du site web
|Utilisé par le service d’analyse de l’audience des sites web proposé par Google. Directement lié au compte Google Analytics
|1 jour
|
_gid
|Google Analytics
|Suivi de l’utilisation du site web
|Utilisé par le service d’analyse de l’audience des sites web proposé par Google. Enregistre un identifiant unique utilisé pour produire des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site.
|1 jour
|_pk_id.2.dcfc
|Piwik Pro
|Surveillance de l’utilisation du web
|Utilisé par Piwik Pro. Reconnaît les visiteurs du site web (aucune information à caractère personnel n’est recueillie sur l’utilisateur).
|1 an
|_pk_ses.2.dcfc
|Piwik Pro
|Surveillance de l’utilisation du web
|Utilisé par Piwik Pro. Indique les pages consultées par un même utilisateur lors d’une même visite. (aucune information à caractère personnel n’est recueillie sur l’utilisateur).
|Fin de la session de navigation
TÉMOINS DE CONNEXION DE TIERS
Témoins de connexion publicitaires
Ces témoins de connexion sont utilisés par des services tiers. Ils ne sont pas définis par défaut et doivent être activés par l’utilisateur.ONOFF
|Nom du témoin de connexion
|Service
|Objet
|Description de l’utilisation
|Expiration
|_gcl_au
|Google AdSense
|Publicité
|Utilisé spécifiquement dans la partie RH du site BEI.org
Utilisé par Google AdSense pour contrôler l’efficacité de la publicité sur divers sites web utilisant leurs services.
|3 mois
|_gat_UA-##-#
|Publicité
|Utilisé spécifiquement dans la partie RH du site BEI.org. Utilisé pour identifier et suivre les utilisateurs uniques.
|90 jours
|
_fbc
|Publicité
|Utilisé spécifiquement dans la partie RH du site EIB.org. Ce témoin de connexion n’est défini que si un utilisateur arrive sur votre site web à partir d’une Annonce et si l’URL de destination comprend l’identifiant de clic « fbclid ».
|90 jours