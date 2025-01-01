Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Les témoins de connexion (cookies) sur le site web de la BEI

Que sont les témoins de connexion ?

Les témoins de connexion sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous consultez certains sites web. Ils nous permettent de garder en mémoire vos actions et vos préférences pour que vous n’ayez pas à les indiquer de nouveau lors de votre prochaine visite.

Comment utilisons-nous les témoins de connexion ?

Nous utilisons les témoins de connexion pour différentes raisons, notamment pour :

  • garder en mémoire vos préférences, comme la langue ;
  • analyser votre utilisation du site pour que nous puissions continuer à l’améliorer ;
  • vous offrir une expérience plus personnalisée.

En aucun cas la BEI n’utilise des témoins de connexion pour collecter, exploiter, diffuser ou enregistrer des données à caractère personnel.
 

Les témoins de connexion que nous utilisons

TÉMOINS DE CONNEXION DE FONCTIONNEMENT

Préférences du site web

Ces témoins de connexion permettent au site de fonctionner correctement. Sans eux, nous ne pouvons pas enregistrer vos choix ou vous fournir les services demandés.

Nom du témoin de connexion Objet Description de l’utilisation Expiration
JSESSIONID Identifie la session de navigation Identifie une session de navigation unique sur le serveur web. Enregistre des informations saisies temporairement dans les formulaires de sites web, pour qu’elles puissent être gardées en mémoire entre les consultations de pages différentes. Fin de la session de navigation
SEC_LANG Modifie la langue du site web Définit la langue du site en fonction de vos paramètres de navigation. Peut être modifié et mis à jour à tout moment et sur toutes les pages. mois
LANG_SEC Modifie la langue du site web Définit la langue du site en fonction de vos paramètres de navigation. Peut être modifié et mis à jour à tout moment et sur toutes les pages. mois
newsletter-popup Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles Permet l’affichage sur le site web d’une notification concernant le bulletin d’information de la BEI. La valeur « open » indique que la notification a été affichée. La notification apparaît une fois que l’utilisateur a accepté la politique en matière de témoins de connexion. 1 an
cookie-policy Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles Enregistre l’acceptation par un utilisateur de l’avis de non-responsabilité concernant l’utilisation des témoins de connexion. Si l’utilisateur n’a pas accepté cette fenêtre contextuelle, l’avis est affiché à chaque visite de la page web. mois
covidAlert Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles

Permet l’affichage sur le site web d’une notification concernant la page de destination relative au COVID-19. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée.

 Fin de la session de navigation
cookie-popup Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles Permet d’afficher la notification concernant la politique en matière de témoins de connexion. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée. 1 an
cookie-popup-second Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles Permet l’affichage d’une deuxième notification concernant la politique en matière de témoins de connexion, le cas échéant. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée. 1 an
cookie-popup-dev Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles Permet d’afficher la notification concernant la politique en matière de témoins de connexion. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée. 1 an
cookie-popup-second-dev Enregistre les actions liées aux fenêtres contextuelles Permet l’affichage d’une deuxième notification concernant la politique en matière de témoins de connexion, le cas échéant. Si la notification a été fermée ou acceptée, elle prend la valeur « notShow » et ne sera plus affichée. 1 an
CookieConsent Enregistre les paramètres relatifs aux témoins de connexion Permet de déterminer si l’utilisateur a autorisé ou refusé les « témoins de connexion de tiers » répertoriés ci-dessous. mois
eib_ec Enregistre les paramètres relatifs aux témoins de connexion Permet de déterminer si l’utilisateur a autorisé ou refusé les « témoins de connexion d’analyse du site web » répertoriés ci-dessous. mois

Témoins de connexion pour l’analyse du site web

Ces témoins de connexion nous permettent de suivre les fonctionnalités et de continuer à améliorer les services du site web. Ils ne peuvent ni collecter, ni exploiter, ni diffuser, ni enregistrer des données à caractère personnel.

Nom du témoin de connexion Service Objet Description de l’utilisation Expiration
_ga Google Analytics Suivi de l’utilisation du site web Utilisé par le service d’analyse de l’audience des sites web proposé par Google. Permet d’analyser l’utilisation du site web. 1 an
_gat_UA-##-# Google Analytics Suivi de l’utilisation du site web Utilisé par le service d’analyse de l’audience des sites web proposé par Google. Directement lié au compte Google Analytics 1 jour

_gid

 Google Analytics Suivi de l’utilisation du site web Utilisé par le service d’analyse de l’audience des sites web proposé par Google. Enregistre un identifiant unique utilisé pour produire des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. 1 jour
_pk_id.2.dcfc Piwik Pro Surveillance de l’utilisation du web Utilisé par Piwik Pro. Reconnaît les visiteurs du site web (aucune information à caractère personnel n’est recueillie sur l’utilisateur). 1 an
_pk_ses.2.dcfc Piwik Pro Surveillance de l’utilisation du web Utilisé par Piwik Pro. Indique les pages consultées par un même utilisateur lors d’une même visite. (aucune information à caractère personnel n’est recueillie sur l’utilisateur). Fin de la session de navigation

TÉMOINS DE CONNEXION DE TIERS

Témoins de connexion publicitaires

Ces témoins de connexion sont utilisés par des services tiers. Ils ne sont pas définis par défaut et doivent être activés par l’utilisateur.

Nom du témoin de connexionServiceObjetDescription de l’utilisationExpiration
_gcl_au Google AdSense Publicité Utilisé spécifiquement dans la partie RH du site BEI.org
Utilisé par Google AdSense pour contrôler l’efficacité de la publicité sur divers sites web utilisant leurs services.		 3 mois
_gat_UA-##-# Facebook Publicité Utilisé spécifiquement dans la partie RH du site BEI.org. Utilisé pour identifier et suivre les utilisateurs uniques. 90 jours

_fbc

 Facebook Publicité Utilisé spécifiquement dans la partie RH du site EIB.org. Ce témoin de connexion n’est défini que si un utilisateur arrive sur votre site web à partir d’une Annonce et si l’URL de destination comprend l’identifiant de clic « fbclid ». 90 jours

Informations diverses sur les témoins de connexion

Contenu intégré

Des éléments de contenu d’autres sites web, comme des vidéos, des flux sociaux ou des graphiques, peuvent être intégrés dans certaines pages du site web. Ce contenu se comporte de la même manière que sur le site web d’origine et peut recueillir des données comportementales à l’aide de témoins de connexion. Ils peuvent servir à retracer vos interactions avec le contenu si vous disposez d’un compte et si vous êtes identifié sur ce site web.

Le contenu intégré de ce site web comprend les services suivants :


Google Analytics

Il s’agit d’un service d’analyse de l’audience d’un site web fourni par Google Inc. (« Google ») pour permettre le suivi de son utilisation. Les informations générées par les témoins de connexion concernant l’utilisation du site web – informations standard relatives à la navigation internet (y compris votre adresse IP) et aux habitudes des visiteurs, de façon anonyme – sont transmises à Google, qui les enregistre notamment sur des serveurs aux États-Unis. Nous rendons votre adresse IP anonyme avant de l’envoyer à Google.

Conformément à sa certification « Privacy Shield », Google déclare respecter le cadre défini par le bouclier de protection des données UE-États-Unis. Google est susceptible de communiquer à des tiers les informations recueillies par Google Analytics en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google.

Selon les conditions d’utilisation de Google Analytics, Google ne recoupera pas l’adresse IP de la personne concernée avec d’autres données en sa possession.

Vous pouvez refuser l’utilisation des témoins de connexion Google Analytics en téléchargeant et en installant le module complémentaire : Télécharger le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics.

Réseaux sociaux

Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube peuvent configurer des témoins de connexion pour partager du contenu sur les réseaux sociaux, pour recueillir des statistiques d’utilisation ou pour connaître les préférences des utilisateurs. La présence des témoins de connexion, leur nombre et leur statut peuvent dépendre de la façon dont vous utilisez les plateformes en question avant ou pendant que vous consultez le site web de la BEI. Cliquez sur ces liens pour en savoir plus sur les politiques de Facebook, de X, de LinkedIn et de YouTube en la matière, ou pour vous désabonner du réseau Doubleclick Ad de Google utilisé par YouTube.


Gestion des témoins de connexion dans votre navigateur

La plupart des navigateurs vous permettent de gérer les témoins de connexion des sites web, en les effaçant ou en les bloquant. Si vous effacez les témoins de connexion, toutes les préférences indiquées précédemment seront perdues. Si vous bloquez complètement les témoins de connexion, il est possible que le site web ne fonctionne pas correctement, notamment les vidéos et la diffusion en flux continu (webstreaming).

Pour en savoir plus sur la gestion de vos témoins de connexion, consultez le site « All about cookies ».

Politiques en matière de confidentialité et de données  