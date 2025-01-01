Les témoins de connexion (cookies) sur le site web de la BEI

Que sont les témoins de connexion ?

Les témoins de connexion sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous consultez certains sites web. Ils nous permettent de garder en mémoire vos actions et vos préférences pour que vous n’ayez pas à les indiquer de nouveau lors de votre prochaine visite.

Comment utilisons-nous les témoins de connexion ?

Nous utilisons les témoins de connexion pour différentes raisons, notamment pour :

garder en mémoire vos préférences, comme la langue ;

analyser votre utilisation du site pour que nous puissions continuer à l’améliorer ;

vous offrir une expérience plus personnalisée.

En aucun cas la BEI n’utilise des témoins de connexion pour collecter, exploiter, diffuser ou enregistrer des données à caractère personnel.



Les témoins de connexion que nous utilisons

TÉMOINS DE CONNEXION DE FONCTIONNEMENT

Préférences du site web

Ces témoins de connexion permettent au site de fonctionner correctement. Sans eux, nous ne pouvons pas enregistrer vos choix ou vous fournir les services demandés.