POLITICO classe Nadia Calviño, présidente de la BEI, parmi les personnalités les plus puissantes d’Europe

Le 10 décembre 2024, Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est vue distinguer par POLITICO dans la catégorie des hommes et femmes d’action, dans le cadre du classement annuel des 28 personnalités les plus puissantes en Europe qu’établit la publication.

La liste POLITICO 28, dans laquelle figurent également la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre polonais Donald Tusk, est subdivisée en trois catégories : les hommes et les femmes d’action (« doers »), ceux et celles qui font bouger les lignes (« disrupteurs ») et les idéalistes (« dreamers »), chacune de ces catégories représentant un type d’influence différent.

POLITICO a distingué Nadia Calviño pour sa détermination à s’attaquer aux plus grands défis auxquels l’Europe fait face : elle a notamment fait de la sécurité et de la défense une priorité stratégique majeure et consolidé le rôle de la Banque européenne d’investissement en tant que banque du climat.

« À un moment où rares sont ceux qui souhaitent ouvrir leur portefeuille, on peut compter sur Nadia Calviño pour affecter les fonds nécessaires afin d’empêcher que le toit de l’UE ne s’effondre », écrit la publication.

Mme Calviño s’est entretenue avec Aitor Hernández-Morales, journaliste principal chez POLITICO, lors de l’événement consacré à l’annonce de la liste. Elle a souligné le soutien que le Groupe Banque européenne d’investissement apporte aux politiques de l’UE en collaborant étroitement avec les États membres, le Parlement européen et la nouvelle Commission européenne qui a pris ses fonctions la semaine dernière.

« On peut être pris de frissons lorsqu’on regarde autour de nous les changements qui bouleversent actuellement l’ordre mondial. Nous, Européens, devons donc rester unis et garder le cap », a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : « Nous devons travailler dur pour faire en sorte que l’Europe continue de prospérer, tienne la promesse de prospérité pour les générations futures et ait une voix qui porte dans le monde. »

Nadia Calviño a pris ses fonctions à la tête de la Banque européenne d’investissement en janvier 2024. Économiste et juriste espagnole ayant accumulé plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des politiques publiques, de l’économie et des finances, elle a précédemment occupé les fonctions de première vice-présidente et de ministre de l’économie, du commerce et des entreprises au sein du gouvernement espagnol.