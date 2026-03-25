Le Groupe BEI déploie à plus grande échelle ses instruments d’investissement phares pour renforcer le leadership technologique et les capacités de défense de l’Europe

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L’initiative Champions technologiques européens, dans sa version élargie, donne accès à des financements pour la croissance aux innovateurs européens, et à une nouvelle plateforme pour la participation du secteur privé.

Le mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense monte en puissance pour faire grandir l’écosystème européen du capital-risque pour la sécurité et la défense.

Les Conseils d’administration de la BEI et du FEI approuvent également 11,4 milliards d’euros à l’appui de la compétitivité, du logement, de la sécurité énergétique et du caractère abordable de l’énergie, ainsi que du secteur spatial européen.

Les Conseils d’administration du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) ont approuvé le déploiement à plus grande échelle des instruments de financement éprouvés afin de renforcer le leadership technologique et les capacités de défense de l’Europe.

Cet important changement d’échelle de l’initiative Champions technologiques européens (ICTE), dont la mise en œuvre est un succès, favorisera la mobilisation d’investisseurs institutionnels dont les apports viendront s’ajouter aux ressources publiques provenant des États membres. Gérée par le Fonds européen d’investissement (FEI), cette initiative représente le plus grand fonds de fonds d’Europe ayant pour seule vocation d’accompagner l’expansion des entreprises européennes innovantes pour assurer leur compétitivité à l’international. Elle a déjà investi dans 14 mégafonds de plus d’un milliard d’euros et est à l’origine de la création de 11 licornes européennes.

Une plateforme ICTE dédiée sera lancée au deuxième trimestre de cette année. Des investisseurs tels que les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les banques commerciales, les gestionnaires d’actifs, les fondations ou encore les institutions nationales de promotion économique pourront y inscrire les engagements qu’ils réservent à ces entreprises innovantes. L’objectif d’engagements sur la durée de vie de l’initiative est de l’ordre de 15 milliards d’euros, pour la mobilisation de 80 milliards d’euros d’investissements. Ce changement d’échelle permettra de réduire de manière décisive le déficit de financement auquel sont confrontés les innovateurs européens, et de renforcer l’autonomie de l’UE dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les technologies propres et la défense.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « L’heure est venue pour l’Europe de réaliser l’union des marchés des capitaux, et le Groupe BEI répond à l’appel à l’action lancé par les dirigeants de l’UE en déployant des instruments paneuropéens destinés à renforcer la compétitivité de l’Europe. Transformer l’épargne en investissements et assurer le leadership dans les technologies de demain constituent des piliers fondamentaux de la souveraineté de l’Europe. »

Les Conseils d’administration du Groupe BEI ont également donné leur aval pour l’élargissement du mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense, par lequel le FEI intervient en tant qu’investisseur de référence mobilisant des capitaux vers des fonds spécialisés dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le mécanisme a pu affecter l’intégralité de son enveloppe initiale de 175 millions d’euros. Ce fonds de fonds paneuropéen pour la défense et la cybersécurité, dont la taille initiale visée est d’un milliard d’euros, soutiendra les entreprises de la chaîne de valeur de la sécurité et de la défense, de l’espace et de la cybersécurité – de l’innovation en phase de démarrage à l’expansion et au passage à l’échelle –, ainsi que les infrastructures pertinentes. Le mécanisme a déjà contribué au développement d’un écosystème européen de l’investissement centré sur la sécurité et la défense, et son élargissement devrait permettre de soutenir la création de 20 nouveaux fonds.

Union de l’épargne et des investissements

Les initiatives mises en œuvre constituent des piliers essentiels de la contribution ascendante du Groupe BEI à l’union de l’épargne et des investissements, en complément d'initiatives réglementaires telles que le régime « EU Inc. » proposé par la Commission européenne. Au cours des prochains mois, le Groupe BEI prévoit de déployer une panoplie complète d’outils pour aider les fonds de capital-risque et leurs fondateurs à procéder à des sorties d’investissement, comme le financement d’acquisitions, l’introduction de nouveaux instruments convertibles ou un soutien ciblé aux admissions à la cote sur les marchés boursiers européens. Il envisage en outre une gestion plus active de son portefeuille de produits en fonds propres pour contribuer à approfondir les marchés secondaires européens.

Sécurité énergétique et caractère abordable de l’énergie

Les Conseils d’administration du Groupe BEI ont également approuvé un total de 11,4 milliards d’euros de nouveaux financements pour des projets visant à renforcer la compétitivité de l’Europe ainsi que la sécurité énergétique et le caractère abordable de l’énergie, et à consolider les partenariats mondiaux.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé de nouveaux financements pour le logement au Portugal et en Espagne, des projets dans le domaine des énergies renouvelables en France, en Irlande et en Espagne, des améliorations énergétiques aux Pays-Bas, des transports durables en Finlande et en Roumanie, des infrastructures hydriques en Tchéquie, et la compétitivité des entreprises en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

Une enveloppe de prêt de 500 millions d’euros destinés aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire du secteur spatial européen a également été validée. L’initiative apportera des liquidités et des garanties aux banques de l’UE et sera déployée en partenariat avec l’Agence spatiale européenne pour fournir des conseils techniques et encourager ainsi les banques à accroître leurs prêts à ce secteur stratégique. Ce nouveau concours relève du programme TechEU du Groupe BEI et vient compléter le soutien de ce dernier au secteur par l'intermédiaire de ressources en fonds propres, de prêts d’amorçage-investissement et de financements directs.

Le FEI a pour sa part validé de nouveaux investissements visant à renforcer la sécurité énergétique et l’innovation en matière de soins de santé en Europe, notamment pour des fonds dédiés aux énergies renouvelables et aux infrastructures de transport durables, un fonds pour les technologies propres en phase de démarrage et une titrisation synthétique visant à débloquer de nouveaux prêts pour des projets d’énergie propre. Le soutien aux technologies médicales et aux soins de santé a également été élargi par l’intermédiaire de deux fonds de transfert de technologies, un fonds de capital-risque et un fonds de capital-investissement. Au total, le FEI a approuvé au titre de TechEU 14 opérations qui élargiront le financement de l’innovation européenne au moyen d’instruments de garantie, de titrisation, de financement d’infrastructures ainsi que de capital-risque et de capital-investissement.

À l’extérieur de l’UE, la BEI apportera son concours à des projets portant sur la modernisation et l’expansion des réseaux de télécommunications en Afrique, la construction de nouveaux hôpitaux et la fourniture d'équipements médicaux au Monténégro, et enfin les investissements des entreprises dans des pays de l’élargissement et du voisinage de l’UE. Ces initiatives contribuent à la stratégie « Global Gateway » de l’UE, qui favorise des partenariats mondiaux mutuellement bénéfiques et une voix forte de l’Europe dans le monde.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale du Groupe BEI spécialisée dans les apports de garanties et de fonds propres destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

Des photos des représentants du Groupe BEI et de son siège, ses logos ainsi que des vidéos B-roll à l’usage des médias sont disponibles ici.