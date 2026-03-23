Nigeria : BEI Monde et la Bank of Industry (BOI) renforcent leur partenariat à l’appui du secteur privé et de l’agriculture durable

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BEI Monde et la BOI ont conclu un accord de 50 millions d’euros pour stimuler la mise en œuvre de projets portant sur la fabrication de produits de santé au Nigeria.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » et répond aux priorités nationales du Nigeria dans les secteurs de la santé et du développement.

En marge du sommet ministériel Nigeria-UE à Abuja, BEI Monde, la branche de la Banque européenne d'investissement (BEI) spécialisée dans le développement, et la Bank of Industry (BOI) ont annoncé ce jour la signature d’un accord financier, d’un montant de 50 millions d'euros, visant à soutenir le secteur local des soins de santé et à ainsi répondre à des besoins médicaux non satisfaits au Nigeria. Ce concours sera fourni au moyen d’une ligne de crédit destinée à soutenir les fabricants locaux de médicaments et d’équipements tels que les produits pharmaceutiques, les vaccins et les diagnostics.

L'annonce a été faite à Abuja, en présence de Svetla Stoeva, cheffe d'unité de la BEI, d’Olasupo Olusi, président-directeur général de la BOI, d’Abubakar Atiku Bagudu, ministre du budget et de la planification économique, et de Gautier Mignot, ambassadeur de l'Union européenne au Nigeria et auprès de la CEDEAO.

Cette opération est financée dans le cadre de l’Initiative en faveur de l’accélération du développement humain (HDX), soutenue par la Commission européenne et mise en œuvre par la BEI en partenariat avec la Fondation Gates. Elle vise à renforcer concrètement la fabrication locale de produits de santé au Nigeria en mettant en place un mécanisme de financement durable avec accès à des capitaux patients encourageant les investissements du secteur privé. Elle permettra aux PME nigérianes de produire des médicaments, des vaccins et des produits de diagnostic de qualité, comblant les déficits de financement et réduisant ainsi la dépendance à l'égard des importations. Elle renforcera l’autosuffisance du Nigeria en renforçant les capacités locales.

Olasupo Olusi, président-directeur général de la BOI : « Ce partenariat marque un tournant de l’évolution du Nigeria, qui cessera d’être un grand importateur de produits sanitaires de base pour devenir un producteur concurrentiel dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. En mobilisant, à long terme, des capitaux patients dans la fabrication locale de produits pharmaceutiques, de vaccins et de diagnostics, nous renforçons non seulement la sécurité sanitaire, mais nous catalysons également la croissance industrielle, le développement des compétences et la création d'emplois de qualité. La BOI considère la fabrication de produits sanitaires à la fois comme un impératif de santé publique et comme une opportunité économique stratégique. Grâce à cette collaboration avec BEI Monde au titre de l’Initiative en faveur de l’accélération du développement humain, nous mettons en place une infrastructure de financement durable sur laquelle les entreprises nigérianes pourront s’appuyer pour se développer, innover et satisfaire aux normes internationales de qualité. Cette initiative montre comment le financement du développement, lorsqu’il est aligné sur les priorités nationales et de robustes partenaires internationaux, peut avoir un pouvoir transformateur sur la vie des gens aujourd’hui tout en jetant les bases d’un système de santé plus résilient et autosuffisant pour les générations futures. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Je suis très heureux d’annoncer la signature de ce partenariat avec la Bank of Industry qui améliorera la santé publique mais aussi le quotidien de la population nigériane. En finançant le développement et la fabrication locale de produits pharmaceutiques et nutritionnels essentiels, nous renforçons l'accès à des traitements abordables, sûrs et de haute qualité pour les malades. Nous soutenons la sécurité sanitaire nationale tout en améliorant la résilience des chaînes d'approvisionnement. Il s’agit d’un exemple concret de la valeur ajoutée de l’action de la BEI en Afrique en tant que partenaire clé de la stratégie “Global Gateway”. »

Jozef Sikela, commissaire aux partenariats internationaux de la Commission européenne : « Cet investissement renforce la production locale de produits médicaux au Nigeria, en donnant aux entreprises un meilleur accès au financement et en leur permettant d’accroître leur production. Nous investissons pour que le Nigeria puisse produire davantage de produits nécessaires sur son marché domestique et mettre en place des système de santé plus robustes et des chaînes de valeur régionales plus fortes, sans devoir dépendre des importations. »

L’opération s’inscrit dans le cadre de la composante « santé » de la stratégie «Global Gateway» et est alignée sur l’initiative de l’Équipe Europe pour la fabrication de vaccins et l’accès à ceux-ci (MAV+). Elle est conforme aux priorités du pays et du continent, notamment l’objectif du Nigeria d’améliorer l’autosuffisance en matière de soins de santé et celui de l’Union africaine de produire localement 60 % de vaccins et de médicaments essentiels d’ici à 2040. Elle soutient l'industrialisation régionale dans le cadre de l'AfCTA, avec des possibilités d'exportation sur le marché de la CEDEAO. L’opération aura des retombées positives, telles que le renforcement des chaînes de valeur régionales, l’amélioration des balances commerciales dans toute l’Afrique de l’Ouest et, dans la mesure du possible, le resserrement des liens commerciaux avec les entreprises européennes.

Depuis le début de ses activités au Nigeria en 1978, BEI Monde y a investi au total 2,3 milliards d’euros en soutenant des investissements porteurs d’impact et de transformation dans des domaines essentiels pour le pays tels que les transports urbains durables, l’adaptation aux changements climatiques, l’innovation et la transformation numérique, la logistique agroalimentaire ainsi que le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle entend soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

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À propos de la BOI

La Bank of Industry (BOI) est la principale institution de financement du développement du Nigeria. Créée en 1959 et restructurée en 2001, elle vise à promouvoir la croissance industrielle et un développement économique inclusif. Elle fournit un concours financier à long terme et des services de conseil aux entreprises dans les secteurs clés, en renforçant la production, les chaînes de valeur et la création d'emplois à l’échelle locale.

Entre 2023 et 2025, la BOI a soutenu plus d’un million d’entreprises et versé plus de 1 270 milliards de nairas aux entreprises du pays, contribuant ainsi à accroître la capacité de production et à améliorer l’accès au financement pour les segments mal desservis de l’économie.

Grâce à sa présence à l'échelle nationale et à ses solides partenariats internationaux, la BOI continue de jouer un rôle central dans l'accélération d’une croissance durable tirée par le secteur privé et de la diversification économique au Nigeria.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie de l’UE qui vise à réduire les disparités en matière d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche.

Cette stratégie est l’incarnation d’une approche de l’Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement. Ensemble, nous visons à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

Pour de plus amples informations, consulter : https://international-partnerships.ec.europa.eu/