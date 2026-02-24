BEI Monde investit plus de 3 milliards d’euros en Afrique en 2025

EIB

BEI Monde a investi 3,1 milliards d’euros en Afrique en 2025, soutenant des projets porteurs d’impact et alignés sur des priorités nationales et sur l’initiative « Global Gateway » de l’UE.

Ces nouveaux investissements visent à stimuler le développement durable, à favoriser la stabilité et à créer des emplois grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques.

L’action climatique et la durabilité environnementale ont représenté 46 % de l’activité.

En 2025, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a déployé plus de 9 milliards d’euros par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement. Sur ce montant, l’Afrique a bénéficié de 3,1 milliards d’euros, soit un tiers du volume total. Ont constitué des domaines prioritaires : le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) via des lignes de crédit, l’investissement dans des fonds de capital-risque, l’énergie durable, les infrastructures de transport, l’eau et la santé.

Les principaux pays bénéficiaires en Afrique étaient le Maroc, le Nigeria et la Mauritanie, ainsi que l’Égypte et le Malawi. BEI Monde est également intervenue dans des pays de plus petite taille comme la Gambie, Sao Tomé-et-Príncipe ou Cabo Verde.

Parmi les projets phares figure, pour ce qui est des pays d’Afrique subsaharienne, le développement de l’économie bleue en Mauritanie et au Cabo Verde. BEI Monde a également renforcé le secteur du cacao en Côte d’Ivoire et soutenu des chaînes de valeur agricoles en Sierra Leone et en Guinée. Un appui ciblé a aussi été apporté aux PME, à l’égalité de genre et à l’emploi des jeunes. La Banque a amélioré l’accès à l’électricité dans les communautés rurales de plusieurs régions du Cameroun, ce dont bénéficieront plus de 1,6 million de personnes.

Au Maroc, BEI Monde a financé la production et la distribution d’eau potable sûre pour soutenir des infrastructures hydriques résilientes face aux changements climatiques et garantir un accès équitable à l’eau potable pour les petites villes et les zones rurales. Nous avons également soutenu la reconstruction post-séisme au moyen d’un programme à grande échelle axé sur la reconstruction et la réhabilitation d’écoles, d’hôpitaux, de routes et d’infrastructures essentielles, en intégrant une conception résiliente face aux changements climatiques, et en tenant compte de l’efficacité énergétique et des normes sociales. En Égypte, la Banque a contribué à faire progresser la transition écologique du pays grâce à une subvention de l’UE de 21 millions d’euros destinée à décarboner l’industrie et à améliorer le recyclage. Elle a également soutenu le projet d’énergie solaire photovoltaïque Obelisk, la plus grande centrale solaire photovoltaïque couplée à une installation de stockage par batteries en Afrique, et a investi dans le fonds RMBV North Africa Fund III en vue de stimuler la croissance du secteur privé.

Dans le secteur de la santé, BEI Monde a signé un accord de garantie avec MedAccess afin d’élargir l’accès aux fournitures médicales essentielles sur le continent africain. Cette opération est l’une des premières menées dans le cadre de l’Initiative en faveur de l’accélération du développement humain (HDX), un programme conjoint de la Commission européenne, de la BEI et de la Fondation Gates. L’initiative comprenait également un soutien à la production de vaccins à ARNm au Rwanda. Avec BioNTech, nous poursuivons nos efforts pour soutenir la production locale de vaccins au Sénégal et au Ghana. En Angola, BEI Monde a contribué au financement de la première campagne nationale de vaccination destinée à protéger plus de 2 millions de filles contre le cancer du col de l’utérus.

Dans le cadre de l’initiative Boost Africa, BEI Monde a soutenu le programme Africa Venture Finance organisé à la Saïd Business School de l’université d’Oxford. En 2025, plus de 40 gestionnaires de fonds de capital-risque basés en Afrique ont bénéficié de ce programme, qui promeut l’investissement sur le continent en plaçant un accent particulier sur les entreprises innovantes, les jeunes et les entrepreneuses. Plus largement, BEI Monde a engagé plus de 350 millions d’euros dans de nouveaux fonds en 2025, notamment dans ceux déployés par Amethis et Ardian pour renforcer les entreprises et stimuler de nouveaux projets en Afrique.

Au cours des quatre dernières années, les investissements de la BEI ont mobilisé 73 milliards d’euros sur l’ensemble du continent africain.

« En 2025, la BEI a intensifié son soutien en faveur de partenariats mutuellement bénéfiques en Afrique dans un esprit de respect réciproque. En tant que bras financier de l’Union européenne, détenu par ses 27 États membres, nous changeons la donne là où cela compte le plus – dans le cadre de projets à fort impact, tangibles pour les populations et sur lesquels peuvent s’appuyer les collectivités à travers l’Afrique », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI.

Grâce à ses financements et à son expertise technique, la BEI occupe une position de cheffe de file mondiale pour ce qui est des projets à grande échelle dans les domaines de l’eau, de la santé mondiale, de l’énergie propre, des transports et du soutien au secteur privé, en s’intéressant tout particulièrement aux jeunes et aux femmes.

Partenaire clé de la stratégie d’investissement « Global Gateway » de l’UE, BEI Monde a atteint en 2025 son objectif de mobilisation de 100 milliards d’euros d’investissements, bien avant l’échéance fixée à 2027. En 2025, 75 % des investissements de la Banque en dehors de l’Union européenne ont soutenu des projets relevant de la stratégie « Global Gateway », mobilisant plus de 20 milliards d’euros.

Au-delà du financement de projets et des conseils techniques prodigués, la BEI mobilise également des investissements privés en fournissant des données de grande valeur qui contribuent à améliorer l’évaluation des risques liés aux investissements sur les marchés émergents. À cet égard, la BEI collabore avec le Groupe de la Banque mondiale dans la gestion de la base de données mondiale sur les risques des marchés émergents (GEMs), une puissante alliance de 29 banques multilatérales de développement et institutions de financement du développement qui mettent en commun 40 ans d’expérience en matière d’investissement dans les économies émergentes. GEMs fournit des données complètes sur le risque de crédit, notamment sur les taux de recouvrement et de défaut, offrant un éclairage quant au véritable potentiel des marchés émergents. La base de données permet de s’assurer que les décisions d’investissement reposent sur des données probantes plutôt que sur des préjugés ou des hypothèses dépassées. Unissant leurs efforts, les banques multilatérales de développement améliorent la manière dont nous travaillons ensemble en tant que système en Afrique.

Pour en savoir plus sur nos activités en 2025, consultez Pour une Europe plus forte – Rapport d’activité 2025 du Groupe BEI.

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et des opérations de titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale au sein du Groupe BEI spécialisée dans les apports de garanties et de fonds propres destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

En 2023, le FEI a lancé aux côtés de six États membres de l’UE (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas) l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds conçu pour accompagner le passage à l’échelle de jeunes entreprises innovantes. Cette initiative a déjà permis la création de 12 mégafonds de capital-risque européens et l’expansion de 38 entreprises, dont 11 licornes (entreprises dont la valorisation est supérieure à 1 milliard d’euros).

BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact de partenariats internationaux mutuellement bénéfiques et du financement du développement, et un partenaire clé de l’Équipe Europe et de la stratégie « Global Gateway ». BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.