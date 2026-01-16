L’UE renforce les énergies propres en Tunisie avec une subvention de 35.8 millions d’euros accordée à ses partenaires dans le cadre de Global Gateway

EIB

Nouveaux accords de contribution de l’UE signés avec la BERD (20 millions d’euros) et la BEI Global (15 millions d’euros) pour soutenir des projets solaires photovoltaïques et les infrastructures du réseau électrique.

Action coordonnée de l'équipe Europe pour aider la Tunisie à atteindre 35 % d'électricité renouvelable d'ici 2030 et à approvisionner l'interconnexion ELMED en énergie renouvelable.

Les premiers investissements comprennent 400 MW de capacité solaire répartis entre Sidi Bouzid et Gafsa.

L’Union européenne (UE) renforce son soutien à la transition énergétique de la Tunisie avec 35,8 millions d’euros de subventions accordées dans le cadre de la Plateforme d’investissement de voisinage (Neighbourhood Investment Platform – NIP), afin d’accélérer le développement de la production d’énergies renouvelables et des infrastructures électriques dans le pays.

L’UE a signé un accord de contribution de 20,4 millions d’euros avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et un accord de contribution de 15,4 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI Global). Ces subventions amélioreront la bancabilité de projets d’énergies renouvelables à grande échelle et soutiendront les investissements dans les raccordements au réseau et les infrastructures de transport de l’électricité, contribuant ainsi à mobiliser des financements publics et privés supplémentaires. Le projet bénéficie également du soutien des garanties EFSD+ de l'UE.

Les premiers projets soutenus dans ce cadre comprennent une centrale solaire photovoltaïque de 100 MW à Sidi Bouzid, développée par Scatec et Aeolus, ainsi qu’un portefeuille solaire photovoltaïque de 300 MW à Gafsa, porté par Qair. Ensemble, ces investissements initiaux représentent une capacité installée totale de 400 MW et devraient encourager une participation accrue du secteur privé ainsi que des cofinancements internationaux.

« La Tunisie est un partenaire clé pour BEI Monde, et cette subvention européenne de 15 millions d’euros constitue une étape décisive pour transformer des projets prioritaires d’énergies renouvelables en investissements bancables », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement. « Elle illustre clairement comment le soutien financier de l’Union européenne, combiné aux financements de BEI Monde, permet de mobiliser des investissements à grande échelle dans l’énergie solaire et les infrastructures de réseau nécessaires à son déploiement, accélérant ainsi la transition énergétique de la Tunisie et renforçant l’impact de l’initiative Global Gateway. »

Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a déclaré : « En parfaite adéquation avec la stratégie énergétique nationale tunisienne, l’Union européenne investit dans les énergies renouvelables et les infrastructures modernes afin d’accélérer l’autonomie énergétique du pays, de stimuler une croissance durable et de renforcer sa résilience climatique. Ces efforts se traduisent par des améliorations concrètes pour les citoyens et contribuent à une stabilité plus large en Méditerranée.»

Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer avec l'UE et la BEI pour accélérer la transition écologique de la Tunisie. En combinant les subventions de l'UE et les financements, nous pouvons mobiliser des investissements massifs dans les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau. Ces projets contribueront à exploiter les abondantes ressources énergétiques de la Tunisie afin de fournir une électricité sûre, locale et bon marché. »

Ces accords contribuent directement au programme tunisien de 1,7 GW d’énergies renouvelables et à son objectif de produire 35 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2035, tel que défini dans le protocole d’accord UE–Tunisie sur la coopération énergétique.

Les subventions de l’UE, financées par la Plateforme d’investissement de voisinage, permettront de réduire les risques liés à des investissements stratégiques et de mobiliser des co-investissements publics et privés. Elles s’inscrivent dans le cadre du paquet d’investissements Afrique–Europe de Global Gateway et reflètent l’engagement de l’UE, à travers une approche Équipe Europe, à soutenir des systèmes énergétiques durables, sûrs et inclusifs dans les pays partenaires.

À propos de l’UE

L’UE est le premier investisseur et partenaire commercial de la Tunisie, les entreprises européennes y créant déjà plus de 400 000 emplois. La coopération couvre le commerce, les énergies renouvelables, la mobilité et les migrations, l’éducation et les opportunités pour les jeunes, le développement rural et l’autonomisation des femmes, témoignant de notre engagement commun en faveur de la prospérité, de la stabilité et de l’égalité des chances pour tous. Depuis la signature du protocole d’accord sur le partenariat stratégique et global en 2023, l’UE a mobilisé ses instruments de financement, notamment plus de 600 millions d’euros de subventions dans des secteurs tels que l’énergie, les transports et les PME, afin de soutenir des investissements estimés à 5 milliards d’euros.

À propos de la BERD

La BERD est une banque multilatérale qui soutient le développement du secteur privé et l'esprit d'entreprise dans 42 économies réparties sur trois continents. Elle est détenue par 77 pays, ainsi que par l'Union européenne et la BEI. Les investissements de la BERD visent à rendre les économies de ses régions compétitives, inclusives, bien gouvernées, vertes, résilientes et intégrées.

A propos de BEI Global

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne, détenue par ses États membres. Elle finance des investissements contribuant à la réalisation des objectifs des politiques de l’UE.

BEI Global est la branche spécialisée du Groupe BEI dédiée au renforcement de l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici fin 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative européenne. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Global favorise des partenariats solides et ciblés avec les autres institutions de financement du développement et la société civile. BEI Global rapproche le Groupe BEI des citoyens, des entreprises et des institutions grâce à ses bureaux répartis dans le monde entier.

Des photos du siège de la BEI à usage médiatique sont disponibles ici.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est l’initiative européenne visant à renforcer des connexions intelligentes, propres et sûres dans les secteurs du numérique, de l’énergie et des transports, ainsi qu’à consolider les systèmes de santé, d’éducation et de recherche à travers le monde. Global Gateway ambitionne de mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements grâce à une approche Équipe Europe, réunissant l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement. Elle vise un impact transformateur dans les secteurs du numérique, du climat et de l’énergie, des transports, de la santé, de l’éducation et de la recherche.