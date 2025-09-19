France : le Groupe BEI investit 260 millions d’euros dans Jolt Capital V en tant qu’investisseur de référence, avec le soutien de la European Tech Champions Initiative (ETCI).

EIB

Ce ﬁnancement soutient les investissements en technologies de rupture (deeptech) dans le segment de croissance, au bénéﬁce de secteurs stratégiques clés en Europe, en mettant l’accent sur l’innovation de pointe et la durabilité.

Grâce à l’ETCI, le FEI continue de soutenir les fonds technologiques paneuropéens de grande envergure, visant une taille cible de 1 milliard d’euros et investissant dans des entreprises technologiques en phase avancée.

Le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ambroise Fayolle, la directrice générale adjointe du Fonds Européen d’Investissement (FEI), Merete Clausen, et le président et managing partner de Jolt Capital, Jean Schmitt, ont signé un investissement majeur de 260 millions d’euros dans Jolt Capital V, marquant ainsi une étape décisive dans l’accompagnement de l’équipe vers son objectif de devenir l’un des plus importants fonds européens dédiés aux technologies de rupture, qualiﬁé Article 9 du SFDR. Cet engagement est ﬁnancé en grande partie par l’ETCI, qui joue un rôle d’investisseur de référence dans les fonds paneuropéens visant une taille cible de 1 milliard d’euros et investissant dans des entreprises technologiques en phase avancée.

Jolt Capital apporte son expertise et son solide historique d’investissements dans les technologies de rupture, pertinentes pour des secteurs stratégiques clés de l’Union européenne tels que l’industrie 4.0, l’intelligence artiﬁcielle, la cybersécurité, les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux et la mobilité. L’objectif est d’accompagner la montée en puissance d’entreprises à forte croissance, axées sur des innovations de pointe, jusqu’à des sorties viables. Certains des secteurs ciblés présentent par ailleurs un fort ancrage en matière de durabilité.

Grâce à cet investissement substantiel du FEI, le fonds pourra exercer un impact concret sur le marché technologique européen et renforcer sa capacité à rivaliser à l’échelle mondiale. Fort de ses activités d’investissement antérieures dans l’UE, Jolt Capital entend désormais élargir sa présence sur les principaux marchés européens.

Avec cet investissement, le FEI soutient un gestionnaire actif dans des secteurs qui contribuent à renforcer l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’Europe. À ce jour, l’ETCI a engagé plus de 2,5 milliards d’euros dans 11 fonds technologiques paneuropéens en phase d’expansion, susceptibles de mobiliser près de 10 milliards d’euros de ressources pour permettre aux entreprises technologiques en forte croissance d’atteindre une envergure signiﬁcative. Les secteurs couverts par les fonds de l’ETCI incluent notamment la cybersécurité, l’intelligence artiﬁcielle, les technologies ﬁnancières, la biotechnologie et la santé.

Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI :

Cet investissement majeur du FEI dans Jolt Capital V, l’un des principaux fonds européens dédiés aux technologies de rupture et visant une taille cible d’un milliard d’euros, permettra d’accompagner la croissance d’entreprises développant des technologies de pointe dans des domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs, la cybersécurité, l’intelligence artiﬁcielle et l’industrie 4.0. Grâce au soutien de l’European Tech Champions Initiative, l’engagement du Groupe BEI en faveur du leadership technologique de l’Europe est plus fort que jamais

Merete Clausen, Directrice Générale Adjointe du FEI :

Notre investissement dans Jolt Capital V reﬂète notre engagement fort en faveur du soutien aux scale-ups deeptech les plus innovantes d’Europe. En agissant en tant qu’investisseur de référence, nous avons pour ambition de contribuer à l’émergence de la prochaine génération de champions technologiques mondiaux en Europe, favorisant ainsi l’innovation, la compétitivité et une croissance durable à l’échelle du continent.

Jean Schmitt, Président et Managing Partner de Jolt Capital:

Le fait que le FEI, à travers l’ETCI et d’autres programmes d’investissement, nous accorde cet engagement de référence de 260 millions d’euros constitue une reconnaissance majeure de nos réalisations et de notre potentiel. Au ﬁl des di`érents cycles de marché, Jolt a su démontrer sa capacité à réaliser des sorties, principalement au bénéﬁce d’acteurs européens, grâce à son approche structurée visant à développer de grandes entreprises deeptech en Europe. Depuis plus de dix ans, Jolt a accumulé une solide expérience en matière d’investissement, a`iné ses processus d’investissement et de création de valeur, renforcé sa présence et ouvert des bureaux dans des emplacements stratégiques en Europe et à l’international. L’historique de Jolt prouve que le développement à grande échelle des deeptech en Europe est possible, non seulement en termes de rendements ﬁnanciers exceptionnels, mais également en matière d’impact environnemental positif.

À propos de Jolt Capital

Jolt Capital est le principal fonds d’investissement européen exclusivement dédié aux entreprises deeptech en phase de croissance. Depuis 2011, Jolt Capital investit dans des sociétés européennes B2B disposant de technologies di`érenciantes et présentant un fort impact en matière de durabilité. Grâce à une équipe expérimentée d’investisseurs technologiques et à une approche basée sur l’IA pour identiﬁer et réaliser des transactions uniques, Jolt Capital dispose d’un solide historique de sorties réussies. Le siège de Jolt Capital est situé à Paris, France, avec une présence étendue à travers l’Europe.

Informations générales

A propos du FEI

Le Fonds Européen d’Investissement fait partie du Groupe Banque Européenne d’Investissement (BEI). Sa mission centrale est de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises en les aidant à se ﬁnancer. Le FEI conçoit et développe des instruments de capital risque et de capital croissance, de garantie et de microﬁnancement qui ciblent les besoins de ces segments particuliers d’entreprises. Dans ce rôle, le FEI soutient les objectifs de l’Union Européenne de soutien à l’innovation, la R&D, l’entrepreneuriat, la croissance et l’emploi.

A propos de l’ETCI

L’ETCI est un fonds de fonds lancé en 2023 pour injecter du capital croissance dans les scaleups européennes. Il vise à soutenir l’innovation technologique, à doper la croissance, et à encourager le développement de l’écosystème tech européen. Au travers d’investissements stratégiques, de partenariats et de mentorats, l’ETCI, géré par le FEI, s’e`orce d’outiller la prochaine génération de champions européens de la tech, de dessiner le futur de la technologie et de propulser la transformation digitale de l’Europe.