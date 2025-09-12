France : la société deep tech Cailabs lève 57 millions d’euros pour accélérer sa croissance et son passage à l’échelle industrielle, grâce à un tour de table mené par la BEI

EIB

Un financement de 37 millions d’euros de la BEI permettra à la société deep tech française d’investir dans la capacité de production et la recherche & développement de ses stations optiques au sol.

Un montant supplémentaire de 20 millions d’euros provient d’autres investisseurs clés.

L’annonce intervient en marge de la World Space Business Week à Paris (15-19 septembre).

Le prêt de la BEI bénéficie du soutien d’InvestEU, le programme européen pour l’innovation.

Cailabs, acteur deep-tech et leader en photonique avancée, annonce aujourd’hui avoir levé 57 millions d’euros pour accélérer son expansion industrielle et sa croissance internationale. Ce tour de financement structuré, mené par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), combine un financement de 37 millions d’euros de la BEI et un investissement de 20 millions d’euros de Definvest et du Fonds Innovation Défense (ministère des Armées et Bpifrance), NewSpace Capital, le Fonds du Conseil Européen de l’Innovation (EIC Fund), Starquest Capital et CAIVE (Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion).

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque Européenne d’Investissement, a déclaré : « Les technologies spatiales revêtent une importance croissante tant pour les usages civils que pour les applications en matière de sécurité et de défense. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI soutient les investissements de Cailabs dans les capacités de production ainsi que dans la recherche et le développement de ses technologies de communication laser. Ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de la BEI en matière de sécurité et de défense, ainsi que d’innovation technologique dans le cadre de son programme TechEU. »

« Cette levée de fonds reflète la solidité de nos fondamentaux et la confiance des investisseurs dans notre vision stratégique. Elle nous permet de renforcer nos capacités industrielles et de nous préparer à la prochaine étape de croissance », a déclaré Jean-François Morizur, cofondateur et PDG de Cailabs.

Le tour de table de Cailabs a été annoncé en marge de la World Space Business Week à Paris (15-19 septembre). Le prêt de la BEI est garanti par InvestEU, le programme européen pour l’innovation.

Accélérer la croissance stratégique

L’accès à ce financement structuré illustre la maturité économique croissante de Cailabs, déjà soutenue par plus de 10 stations sol optiques (OGS) sous contrat. Les fonds levés permettront de soutenir la feuille de route stratégique de Cailabs, notamment :

L’augmentation des capacités de production et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement , avec pour objectif de produire jusqu’à 50 stations sol optiques par an d’ici 2027. L’entreprise a récemment mis en place une nouvelle plateforme industrielle capable d’assembler et de valider jusqu’à cinq stations en parallèle.

L'expansion internationale , portée par des jalons récents tels que l'ouverture d'un bureau élargi aux États-Unis annoncée par le Gouverneur de Virginie et la signature de grands contrats à l'étranger.

L'évolution de l'offre produit, incluant des solutions clés en main à 100+ Gbit/s, des stations sol optiques transportables et un élargissement des options orbitales.

« Les solutions de Cailabs revêtent une importance stratégique pour la souveraineté de la France dans la Défense et l’Espace », a déclaré Nicolas Berdou, Directeur des investissements des fonds Fonds Innovation Défense & Definvest.

« Nous sommes ravis d’accompagner l’expansion de Cailabs à ce moment charnière pour les communications optiques. Cette évolution entraîne une croissance significative du secteur spatial, avec un impact toujours grandissant sur les applications critiques et notre vie quotidienne », a indiqué Daniel Biedermann, Associé, NewSpace Capital.

« Le Fonds EIC est heureux de participer à ce tour de table pour Cailabs, une entreprise pionnière dans la photonique. Soutenir des innovateurs disruptifs comme Cailabs est essential pour renforcer la compétitivité de l’Europe dans les technologies de pointe », a déclaré Svetoslava Georgieva, Présidente du conseil d’administration du Fonds EIC.

« Cailabs a développé une rupture technologique décisive au coeur de l’industrie Spacetech la plus dynamique, et a conquis le marché clé des États-Unis en surpassant les leaders locaux du secteur. C’est un véritable game changer, et continuer à soutenir une entreprise deeptech aussi unique s’est imposé comme une évidence pour un actionnaire historique tel que Starquest », a expliqué Arnaud Delattre, Associé fondateur & Directeur général, Starquest Capital.

Informations générales

A propos de la BEI

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) est l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne, détenue par ses États membres. La BEI finance des investissements dans huit priorités essentielles qui soutiennent les objectifs de politique de l’UE. Le groupe BEI, qui inclut également le Fonds Européen d’Investissement (FEI), a signé en 2024 près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 900 projets à fort impact, renforçant la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le groupe BEI a signé plus de 100 accords en 2024, pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % (et 69 % en France) des financements annuels du groupe BEI soutiennent des projets contribuant à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de l’adaptation au changement climatique.

A propos de InvestEU

Le programme InvestEU offre à l’Union européenne un financement à long terme en mobilisant d’importants fonds privés et publics pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le Pacte vert pour l’Europe et la transition numérique.

A propos de Cailabs

Fondée en 2013, Cailabs développe et fabrique des solutions photoniques pour les secteurs de l’espace, de la défense, de l’industrie et des télécommunications, avec des bureaux en France et aux États-Unis. Spécialiste mondial des communications laser, l’entreprise a accéléré sa croissance dans le secteur spatial grâce à des stations sol optiques prêtes à l'emploi, équipées d’une technologie de compensation de la turbulence atmosphérique.