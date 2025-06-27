Renforcement des partenariats mondiaux pour le financement du développement : le Groupe BEI à Séville

Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Andrew McDowell, directeur général de BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, conduiront la délégation de la Banque à la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement organisée sous l’égide des Nations unies à Séville, en Espagne, du dimanche 29 juin au jeudi 3 juillet.

La BEI annoncera la mise en place de nouveaux partenariats afin de renforcer le soutien aux femmes en matière de santé, d’entrepreneuriat et de développement économique durable dans les principaux secteurs et régions du monde, contribuant ainsi à la stratégie « Global Gateway » de l’UE pour appuyer l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre.

La BEI s’associera également à l’Alliance pour la suspension de la dette, une initiative conduite par l’État espagnol pour promouvoir l’adoption de clauses de suspension de la dette pour les pays vulnérables. L’année écoulée, la BEI a introduit cette possibilité pour plus de 70 pays. La conférence de presse consacrée à ce thème sera retransmise en direct ici le mardi 1er juillet à 15 heures (HEC).

La BEI rejoindra l’initiative portée par l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté et axée sur le renforcement des financements en faveur de l’agriculture à petite échelle et d’une protection sociale à l’épreuve des changements climatiques. Elle officialisera un partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) destiné à combler les déficits d’investissement et accroître l’impact du financement multilatéral de projets. Elle renouvellera aussi son protocole d’accord avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour contribuer avec elle à une transformation des systèmes alimentaires. La conférence de presse consacrée à l’initiative contre la pauvreté et la faim sera retransmise en direct ici le mardi 1er juillet à 10 h 30 (HEC).

En collaboration avec d’autres banques multilatérales de développement, la BEI lancera un nouveau rapport sur le financement dans le domaine de l’eau. Bailleuse de fonds multilatérale de premier plan dans ce secteur, la BEI renforcera encore son action à l’appui de l’accès à l’eau potable pour toutes et tous, partout dans le monde, par l’intermédiaire de son prochain programme pour la résilience dans le domaine de l’eau, qui prévoit la mise à disposition de 15 milliards d’euros d’ici à 2027. Ces mesures s’inscrivent également dans le droit fil de l’engagement pris en décembre dernier par les banques multilatérales de développement (BMD) de renforcer considérablement leur soutien au secteur de l’eau sur la période de cinq ans comprise entre 2025 et 2030, en particulier dans les régions vulnérables. Il s’agit là d’un excellent exemple de la manière dont les BMD travaillent ensemble en tant que système.

La BEI réunira par ailleurs, en collaboration avec la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), des banques multilatérales de développement et des responsables du secteur privé, pour promouvoir des actions concrètes visant à accroître l’investissement privé dans les marchés émergents et les économies en développement.

La BEI annoncera aussi plusieurs nouveaux accords de financement s’inscrivant dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, ainsi que des protocoles d’accord avec des partenaires du monde entier, notamment des agences des Nations unies et d’autres institutions multilatérales de développement. La BEI publiera également l’édition 2024 du rapport sur son impact dans le monde à l’occasion du sommet.

« Nous avons ici une excellente occasion de renforcer les partenariats mondiaux de l’Europe pour la prospérité, pour des résultats mutuellement bénéfiques et pour la paix, et de faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas laissés pour compte, » a déclaré la présidente Calviño.

