Prêt de la BEI de 540 millions d’euros pour soutenir la construction d’une base militaire en Lituanie

La BEI approuve un prêt de 540 millions d’euros à l’appui d’une base militaire à Rūdninkai en Lituanie pour renforcer les capacités de défense de l’OTAN.

La nouvelle base, à proximité de la frontière avec la Biélorussie, servira au stationnement d’une brigade des forces armées allemandes et comprendra des installations de formation, des centres médicaux et des logements.

Le financement témoigne de l’engagement de la BEI pour la sécurité et la défense européennes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) approuve un prêt de 540 millions d’euros à la Lituanie pour la construction d’une base militaire au sud de la capitale, Vilnius. Il s’agit là d’un signe clair de l’engagement collectif de l’Europe en faveur d’un renforcement de ses infrastructures de défense et de sa capacité de dissuasion. La nouvelle base de Rūdninkai accueillera une brigade des forces armées allemandes et, partant, renforcera les capacités de réaction rapide de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans la région.

La construction du site militaire de Rūdninkai, situé à 35 kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, devrait commencer en 2026. Le projet s’étendra sur 170 hectares, comportera 11 kilomètres de routes et environ 150 bâtiments, dont des centres médicaux, des unités d’habitation, des installations de formation, des entrepôts, des hangars et des héliports.

« Il s’agit là d’une avancée décisive concernant notre soutien à la sécurité de l’Europe », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, à l’occasion de sa rencontre avec Rimantas Šadžius, ministre lituanien des finances, à Luxembourg. « En finançant des infrastructures militaires à grande échelle, nous montrons que nous sommes prêts à répondre à l’évolution des besoins de la région en matière de défense. Cela est révélateur du rôle croissant joué par la BEI pour préserver la stabilité dans l’ensemble de l’Union européenne. »

Le projet revêt une importance stratégique pour la défense du flanc oriental de l’OTAN. Rūdninkai est située près d’un corridor étroit qui représente la seule voie terrestre reliant les États baltes au reste de l’OTAN et de l’Union européenne (UE). Ce corridor, connu sous le nom de corridor de Suwałki, est délimité par la Biélorussie au sud-est et par l’enclave russe de Kaliningrad au nord-ouest.

Le financement relève des activités récemment élargies de la BEI dans les domaines de la sécurité et de la défense, dont le périmètre comprend désormais des investissements militaires dans le droit fil des objectifs de l’UE consistant à renforcer l’état de préparation et la gestion des crises. Le prêt de la BEI sera octroyé à des partenaires privés sélectionnés par le ministère lituanien de la défense pour la mise en œuvre du projet.

Rimantas Šadžius, ministre lituanien des finances : « Je suis très reconnaissant à la BEI de mettre à notre disposition son soutien financier et son précieux savoir-faire pour la mise en œuvre du projet de Rūdninkai, qui renforcera les capacités de défense de la Lituanie. Les fruits de la diplomatie financière sont d’ores et déjà visibles et nous pouvons affirmer avec certitude que la participation de la BEI contribuera non seulement à la viabilité de la dette et à la solidité de l’orientation budgétaire de la Lituanie, mais aussi à la sécurité du pays. »

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le prêt de 540 millions d’euros lors de sa réunion du 19 juin à Luxembourg. L’approbation ouvre la voie aux négociations sur les modalités juridiques et financières qui devraient aboutir dans les prochains mois.

Dovilė Šakalienė, ministre lituanienne de la défense nationale : « Cet investissement marque une avancée décisive pour la sécurité nationale de la Lituanie et la défense collective de l’OTAN. Outre qu’elle renforcera notre position de défense, la base militaire de Rūdninkai servira de résidente permanente à la brigade des forces armées allemandes, pierre angulaire de la dissuasion de l’OTAN dans la région. Le soutien de la BEI montre clairement que la résilience européenne commence par une responsabilité commune. »

Le concours de la BEI destiné au site militaire de Rūdninkai contribuera à répartir les coûts du projet et à alléger la charge sur les finances de la Lituanie et sur les entreprises participant au projet sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP). La BEI fournit également des services de conseil pour s’assurer que les accords de PPP respectent les normes du marché et les meilleures pratiques.

La base de Rūdninkai accueillera quelque 4 000 soldats allemands et 750 civils.

En avril 2025, l’Allemagne a déployé la 45e brigade de Panzer des forces armées allemandes (Bundeswehr), également connue sous le nom de brigade de Lituanie. Pour le pays, il s’agit de la première unité de la taille d’une brigade à être basée en permanence à l’étranger depuis la Seconde Guerre mondiale.

Informations générales

Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Le Groupe BEI a intensifié son soutien à l’industrie européenne de sécurité et de défense en élargissant le périmètre des projets admissibles à un financement et en mettant en place un guichet unique visant à rationaliser les processus, avec à la clé un doublement des investissements à 1 milliard d’euros en 2024. Le Groupe BEI prévoit d’accroître encore ce montant en 2025 pour atteindre un nouveau record.

Le Conseil d’administration a approuvé en mars une série de mesures supplémentaires visant à contribuer davantage à la paix en Europe et a inclus la paix et la sécurité en tant qu’objectif de politique publique transversal. Des financements pourront ainsi être accordés à l’appui de projets stratégiques d’envergure dans des domaines tels que la protection des frontières terrestres, la mobilité militaire, les infrastructures critiques, le transport militaire, l’espace, la cybersécurité, les technologies antibrouillage, les systèmes de radar, les équipements et installations militaires, les drones, la protection contre les risques biologiques et celle des infrastructures dans les fonds marins, les matières premières critiques et la recherche.

