AXIAN Telecom reçoit 100 millions d’USD d’investissements de BEI Monde pour l’expansion des réseaux mobiles à haut débit à Madagascar et en Tanzanie

EIB

La stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne soutient les investissements dans les réseaux mobiles à haut débit en Tanzanie et à Madagascar.

Le projet doublera notamment la couverture 4G à Madagascar et en Tanzanie, et poursuivra également un déploiement initial des sites 5G.

La Banque européenne d’investissement (par l’intermédiaire de BEI Monde) a annoncé aujourd’hui un programme de financement de 100 millions de dollars en faveur d’AXIAN Telecom afin de soutenir l’expansion de son infrastructure de réseau mobile à haut débit à Madagascar et en Tanzanie. Le projet étendra l’infrastructure de réseau mobile à haut débit 4G dans les deux pays et poursuivra la phase initiale de couverture 5G.

Ce nouvel investissement au titre de la stratégie « Global Gateway », soutenu par une garantie budgétaire de la Commission européenne, améliorera l’accès aux communications à haut débit, accélérera une inclusion numérique et stimulera le développement durable dans les deux pays. Cet investissement contribuera à réduire les inégalités géographiques en matière d’accès aux télécommunications en Afrique et sur les marchés émergents.

AXIAN Telecom est une entreprise panafricaine de télécommunications de premier plan jouissant d’une forte position sur le marché dans ses principaux domaines d’activité. AXIAN Telecom dessert actuellement plus de 44 millions d’abonnés et est présente dans neuf pays d’Afrique subsaharienne, ses principales activités mobiles et fixes se trouvant en Tanzanie, à Madagascar, au Sénégal, au Togo et aux Comores.

Sur ce financement, 60 millions de dollars bénéficieront à la Tanzanie, et 40 millions de dollars à Madagascar. AXIAN Telecom exerce ses activités sous la marque Yas dans les deux pays.

Le directeur général d’AXIAN Telecom, Hassan Jaber, a déclaré : « Le financement de 100 millions de dollars de BEI Monde nous aidera à développer les infrastructures de téléphonie mobile à Madagascar et en Tanzanie et profitera à des millions de personnes. Ces nouveaux investissements de réseau à grande échelle ouvriront la voie à la croissance socio-économique, à l’inclusion numérique et à de meilleures opportunités. »

« La connectivité numérique ouvre des portes pour l’éducation, les entreprises, les soins de santé et l’inclusion sociale », a ajouté Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement. « Ce nouvel investissement témoigne de l’engagement de la BEI à renforcer les communautés, à favoriser le développement durable et à susciter des changements positifs grâce à un meilleur accès à des communications à haut débit abordables. »

L’amélioration de la connectivité joue un rôle central dans la promotion du développement socio-économique, et cet investissement dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne s’aligne sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. En développant une infrastructure mobile à haut débit résiliente et économe en énergie, le nouvel investissement de BEI Monde permettra de libérer de nombreux avantages en vue de la réalisation des ODD, y compris une croissance économique soutenue, inclusive et durable, conduisant à la création d’emplois de qualité. Les communautés fragiles auront accès aux outils et aux ressources nécessaires pour établir des liens avec le reste du monde, en favorisant le partage des connaissances, le commerce électronique et l’innovation.

Les ambassadeurs de l’Union européenne à Madagascar et en Tanzanie ont exprimé leur soutien à l’investissement de la BEI et à l’impact significatif qu’il aura sur le développement des pays.

Laurent d’Ersu, Chef adjoint de la Délégation de l’UE auprès de Madagascar et de l’Union des Comores : « Cet engagement de l’UE au travers de la BEI démontre encore en des temps difficiles notre volonté de contribuer au développement durable de Madagascar via des investissements privés du secteur formel et par là générer de la croissance et ouvrir des opportunités pour tous. Cet investissement transformateur améliorera la connectivité mobile à haut débit, et offrira des possibilités vitales de croissance économique et sociale aux quatre coins de Madagascar. L’expansion de la 4G et l’introduction de la 5G dans un contexte de concurrence loyale entre les opérateurs de télécommunications seront des moteurs essentiels de l’inclusion numérique, mais aussi du soutien à l’éducation, à l’innovation et à la création de nouveaux emplois. »

Christine Grau, Ambassadrice de l’UE en Tanzanie : « L’Union européenne est un partenaire essentiel de la Tanzanie pour faire progresser le programme de transformation numérique du gouvernement. Notre partenariat est large et couvre le soutien stratégique ainsi que les infrastructures et les investissements. Cet investissement mondial de la BEI dans AXIAN Telecom, rendu possible par une garantie de l’Union européenne, est un exemple concret de notre engagement à investir dans la connectivité numérique. L’Union européenne estime que, dans le domaine de la connectivité, le renforcement des partenariats public-privé est essentiel pour un modèle de transformation numérique centré sur l’humain afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

BEI Monde est un bailleur de fonds essentiel pour les télécommunications et la transformation numérique en Afrique et sur les marchés émergents. Le projet actuel soutient les objectifs de l’initiative Digital4Development (D4D), lancée par l’UE en 2017. Elle alimente la stratégie « Global Gateway » pour l’Afrique, qui vise à mobiliser jusqu’à 150 milliards d’euros d’ici à 2030 pour le développement d’infrastructures physiques et numériques sur l’ensemble du continent. En collaborant avec les parties prenantes locales, les opérateurs de télécommunications et les agences gouvernementales, BEI Monde vise à créer un écosystème numérique global et inclusif.

Bien qu’AXIAN Telecom opère sur un marché hautement concurrentiel, l’augmentation de la population jeune dans tous les pays d’activité devrait accélérer la croissance de la demande de communications mobiles et de services numériques.

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway ». Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

À propos de la stratégie « Global Gateway »

La stratégie « Global Gateway » est l’offre positive de l’UE visant à réduire les disparités mondiales en matière d’investissements et à favoriser des connexions intelligentes, propres et sûres dans les secteurs du numérique, de l’énergie et des transports, ainsi qu’à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche. Dans le cadre d’une approche « Équipe Europe » qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement, nous nous efforçons de mobiliser ensemble jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés entre 2021 et 2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances et en comblant le déficit d’investissement mondial.

Le train de mesures d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique comprend 150 milliards d’euros d’investissements visant à accélérer la transition numérique et écologique de l’Afrique et à soutenir une croissance durable de l’emploi et le renforcement des systèmes de santé. De plus amples informations sur le train de mesures d’investissement ainsi que sur les initiatives phares par pays sont disponibles ici.

À propos d’AXIAN Telecom

AXIAN Telecom est un groupe de services de télécommunications panafricain présent dans neuf marchés à travers ses filiales en Tanzanie, Madagascar, Togo, Ouganda, République Démocratique du Congo, Sénégal, Réunion, Mayotte et Comores. L’entreprise opère sur trois segments principaux : les réseaux mobiles et fixes, les infrastructures numériques, ainsi que les services financiers mobiles.

AXIAN Telecom a consolidé ses opérateurs de réseaux mobiles à Madagascar, Comores, Sénégal, Togo et Tanzanie sous une seule marque, Yas, tandis que ses activités fintech en Tanzanie, Togo et Sénégal sont désormais regroupées sous la marque Mixx by Yas. Ces marques uniques reflètent l’objectif d’AXIAN Telecom de devenir un acteur panafricain majeur, offrant une expérience client simplifiée et des innovations axées sur des solutions concrètes et à fort impact.

Yas se positionne comme un partenaire fiable, déterminé à permettre à ses clients de libérer tout leur potentiel numérique. En regroupant ses activités sous une seule marque, AXIAN Telecom est mieux à même de servir ses clients en maximisant les ressources et les atouts d’une entreprise panafricaine forte et unifiée.

AXIAN Telecom est le 6ème opérateur mobile d’Afrique avec plus de 44 millions de clients et a connu une croissance extrêmement rapide grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements massifs dans les infrastructures depuis 2015. Le groupe veille systématiquement à ce que ses activités aient un impact durable et positif sur la vie quotidienne de millions de personnes.