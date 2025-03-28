Chili : la BEI mettra à disposition 110 millions de dollars pour financer des investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables

EIB

Prêt de 110 millions de dollars à Banco del Estado de Chile pour financer des investissements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les petites et moyennes entreprises et l’industrie, notamment les entreprises de la chaîne de valeur des matières premières critiques du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco del Estado de Chile ont signé aujourd’hui à Santiago du Chili un prêt de 110 millions de dollars destiné à financer des investissements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les petites et moyennes entreprises et l’industrie, notamment les entreprises de la chaîne de valeur des matières premières critiques du pays. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement « Global Gateway » de l’UE au Chili et encourage les partenariats visant à développer des chaînes de valeur locales durables sur le segment des matières premières critiques.

Le prêt a été signé par Daniel Hojman, président de Banco del Estado de Chile, et par Thouraya Triki, directrice du département Partenaires internationaux de la BEI, en présence de Jozef Sikela, commissaire européen aux partenariats internationaux.

Ce projet, qui porte à 100 % sur l’action en faveur du climat, soutient la transition du Chili vers une économie décarbonée, respectueuse de l’environnement et inclusive, et appuie ainsi les efforts déployés par le pays pour renforcer les mesures en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Les sociétés minières ou les entreprises qui fournissent des services au secteur des matières premières critiques et qui mettent en œuvre des sous-projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables peuvent également être ciblées en tant que bénéficiaires finals. Cela permettra de soutenir la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques, qui est nécessaire pour assurer la transition vers une énergie propre dans le pays.

« Cet accord de financement de 110 millions de dollars entre la Banque européenne d’investissement et Banco del Estado de Chile est une contribution significative à l’avènement d’un avenir énergétique plus propre et plus efficace. Nous investissons dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, afin de renforcer la décarbonation de l’économie chilienne. Cette initiative reflète notre engagement commun en faveur de l’action climatique. Dans le cadre du programme d’investissement “Global Gateway”, le Chili et l’Union européenne renforcent leur collaboration, en veillant à ce que la croissance économique et la protection de l’environnement aillent de pair », a déclaré Jozef Sikela, commissaire européen aux partenariats internationaux.

« Cet accord entre BancoEstado et la Banque européenne d’investissement renforce la coopération entre nos deux institutions financières, dans le but d’accélérer l’adoption des énergies vertes. Il complète notre partenariat précédent, qui visait à améliorer l’accès au financement pour les logements répondant à des normes d’efficacité énergétique plus strictes. La durabilité fait partie intégrante de notre identité en tant que banque publique, et les financements verts constituent l’un de nos piliers stratégiques, conformément à notre volonté de soutenir la transition du Chili vers une économie engagée dans l’action climatique et la préservation de l’environnement », a indiqué Daniel Hojman, président de Banco del Estado de Chile.

« Le financement de 110 millions de dollars accordé par la BEI en faveur de l’efficacité énergétique et de la production d’énergies renouvelables appuie la transition écologique du Chili et le programme d’investissement “Global Gateway” de l’UE au Chili, tout en renforçant la sécurité énergétique dans les années à venir. Cette opération contribue de manière significative à la décarbonation de l’approvisionnement énergétique du pays et libère le potentiel d’efficacité énergétique des petites et moyennes entreprises ainsi que de l’industrie, y compris dans le secteur des matières premières critiques. La coopération avec Banco del Estado de Chile s’inscrit dans le prolongement de l’engagement mondial de la BEI en faveur du climat et du soutien que nous avons apporté à l’action climatique au Chili ces trente dernières années », a affirmé Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Cette opération relève du programme d’investissement « Global Gateway » de l’Union européenne, qui soutient des projets resserrant les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. La stratégie « Global Gateway » est une contribution de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement général dans le monde. Entre 2021 et 2027, l’Union européenne compte mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements pour des projets durables et de grande qualité, en tenant compte des besoins des pays partenaires et en garantissant des avantages durables pour les populations locales.

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos du siège de la BEI.

À propos de BEI Monde au Chili

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2024, elle a financé des investissements à l’extérieur de l’Union européenne à hauteur d’environ 8,4 milliards d’euros par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour soutenir les activités hors UE. Depuis que la BEI a débuté ses opérations au Chili en 1994, elle a prêté plus de 942 millions d’euros à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population chilienne.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 14,9 milliards d’euros à l’appui de plus de 170 projets dans 15 pays de la région.

À propos du programme d’investissement « Global Gateway »

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre du programme d’investissement « Global Gateway » de l’Union européenne, qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’euros d’investissements, soit environ un tiers du budget global de l’initiative, y compris au Chili et en Amérique latine.