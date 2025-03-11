Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Tchéquie : les entreprises tchèques bénéficieront d’un soutien financier grâce à un accord entre le Groupe BEI et Česká spořitelna

11 mars 2025

Nombre d’entreprises tchèques accèderont à davantage de financements grâce à l’engagement de 1,4 milliard de couronnes tchèques (55 millions d’euros) pris par la Banque européenne d’investissement (BEI) envers Česká spořitelna (CSAS). L’investissement de la BEI, qui prend la forme d’une garantie sur la tranche mezzanine d’une titrisation synthétique, permettra à CSAS de renforcer son activité de prêt en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Tchéquie. 

La transaction donne à CSAS une marge de manœuvre en vertu des règles sur les fonds propres des banques qui lui donnera la possibilité d’accroître d’environ 5,7 milliards de couronnes tchèques (228 millions d’euros) ses financements aux PME et ETI tchèques. L’opération est soutenue par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI, et vise à promouvoir l’activité des entreprises tchèques, l’emploi et le développement régional. Une grande partie (estimée ex ante à 80 %) des nouveaux prêts bénéficiera à des régions relevant de l’objectif de cohésion.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « L’accès au financement constitue la pierre angulaire d’une économie florissante. Grâce à ce partenariat stratégique, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour les PME et les ETI tchèques, en les aidant à innover, à croître et à créer des emplois. Au sein de la BEI, nous sommes résolus à encourager une croissance durable et à renforcer la résilience des entreprises locales, en veillant à ce qu’elles disposent d’un accès aux capitaux et aux marchés nécessaires pour prospérer dans un environnement économique en mutation. »

L’opération contribue à la réalisation des objectifs du Groupe BEI, qui consistent non seulement à soutenir les PME et les ETI, mais aussi à promouvoir la cohésion sociale.

Dans le cadre de cette transaction, le FEI fournit une protection sur une tranche mezzanine d’une valeur de plus de 1,4 milliard de couronnes tchèques (55 millions d’euros) qui, à son tour, est contre-garantie par la BEI. Les tranches des rangs prioritaire et inférieur restent à la charge de CSAS. La structure de l’opération, dérivée d’un portefeuille de 17,7 milliards de couronnes tchèques (709 millions d’euros), se caractérise par une marge excédentaire synthétique, un amortissement au prorata (sous réserve d’événements déclencheurs liés aux performances) et une période de reconstitution de trois ans.

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Cette opération renforcera nettement notre capacité à soutenir les PME et les ETI tchèques. En allégeant les exigences en matière de fonds propres, nous permettons à CSAS d’accroître sa capacité de prêt, un élément essentiel pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois dans le pays. »

Pavel Kráčmar, membre du conseil d’administration de Česká spořitelna, chargé des services bancaires aux entreprises : « Le soutien aux petites et moyennes entreprises figure parmi les priorités stratégiques des services bancaires aux entreprises au sein de Česká spořitelna. Ce n’est pas un hasard si nous sommes devenus le plus grand bailleur de fonds en faveur des PME en République tchèque. Nous fournissons aux entreprises des conseils approfondis visant le renforcement de leur santé financière, de leur valeur ajoutée et de leur compétitivité globale. Nous sommes heureux de nous appuyer sur notre coopération de longue date avec la BEI et le FEI pour permettre aux entreprises du pays de bénéficier de ce nouveau programme de financement. »

La transaction raffermira la confiance des investisseurs envers l’activité de titrisation, en particulier dans les régions où le nombre et le volume des opérations de titrisation sont limités.

Informations générales

Groupe BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’UE et l’union des marchés de capitaux.  En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets dans l’ensemble de l’UE. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 350 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,8 millions d’emplois.  L’année dernière, le Groupe BEI a signé des opérations pour un montant total de 2,47 milliards d’euros en Tchéquie.

Contact

Katarina Karmazinova

Press Office

Référence

2025-133-FR

