Italie : la BEI et INWIT signent un accord de 350 millions d’euros pour développer les infrastructures numériques de télécommunication

Inwit

Le financement octroyé par la BEI vise à soutenir le déploiement d’infrastructures numériques de télécommunication et à améliorer la couverture et la connectivité des réseaux mobiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à INWIT un prêt de 350 millions d’euros visant à promouvoir la transition numérique et la connectivité en Italie, y améliorant la couverture mobile, notamment dans ses zones les plus rurales. L’accord a été signé ce jour à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Diego Galli, directeur général d’INWIT.

L’objectif du financement est de soutenir le développement et la mise en œuvre d’infrastructures de télécommunications macro-réseau (tours au sol et tours sur toit), destinées à permettre la connectivité des opérateurs de réseaux mobiles, y compris en 5G, ainsi que l’accès fixe sans fil. Des investissements sont également prévus pour la mise en place d’infrastructures de micro-réseau, tant à l’extérieur, avec les petites cellules, qu’à l’intérieur avec des systèmes d’antennes distribuées multi-opérateurs, dans le but d’améliorer la connectivité mobile dans des environnements tels que les hôpitaux, les musées, les centres commerciaux, les lignes de métro et les tunnels autoroutiers.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Ce financement confirme l’engagement de la BEI à soutenir le développement des infrastructures numériques en Italie, en favorisant la croissance technologique et la transition vers une connectivité toujours plus avancée et efficace. L’accord renforce davantage la collaboration entre la BEI et INWIT, réaffirmant le rôle stratégique de la Banque dans le soutien aux télécommunications et la promotion de l’innovation numérique en Italie. »

Diego Galli, directeur général d’INWIT : « Cet accord représente une reconnaissance supplémentaire de notre modèle d’entreprise et de la valeur stratégique de notre plan d’investissement dans les infrastructures numériques et partagées, à même de favoriser l’efficacité économique et industrielle le long de la chaîne de valeur, au bénéfice de nos clients. La coopération déjà solide établie depuis plusieurs années entre INWIT et la BEI en ressort renforcée. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et la protection de l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la promotion d’un environnement plus sain. En soutenant l’intégration des marchés et les investissements, le concours financier du Groupe en 2024 a contribué à mobiliser plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe, auxquels se sont ajoutés 110 milliards d’euros supplémentaires en faveur des jeunes pousses et des entreprises en expansion européennes. En outre, environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

INWIT

Premier opérateur de tours de télécommunications en Italie, INWIT est l’une des principales sociétés d’infrastructures numériques du pays, construisant et gérant des infrastructures numériques et partagées qui permettent la connectivité des télécommunications mobiles. Ses actifs reposent sur un écosystème intégré de macro-réseau (environ 25 000 tours) et de micro-réseau (près de 600 systèmes d’antennes distribués pour la couverture à l’intérieur), hébergeant les équipements 4G et 5G des principaux opérateurs mobiles, l’accès sans fil fixe et les capteurs dotés de la technologie IdO. INWIT contribue à un développement plus efficace de l’écosystème des télécommunications, ce qui est fondamental pour la transition numérique et la 5G. En participant à la mise en œuvre du volet 5G du plan italien pour la reprise et la résilience, l’opérateur s’engage également à réduire la fracture numérique. INWIT est cotée à la Bourse de Milan dans l’indice FTSE MIB.