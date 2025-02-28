Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Italie : la BEI et INWIT signent un accord de 350 millions d’euros pour développer les infrastructures numériques de télécommunication

28 février 2025
Inwit
  • Le financement octroyé par la BEI vise à soutenir le déploiement d’infrastructures numériques de télécommunication et à améliorer la couverture et la connectivité des réseaux mobiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à INWIT un prêt de 350 millions d’euros visant à promouvoir la transition numérique et la connectivité en Italie, y améliorant la couverture mobile, notamment dans ses zones les plus rurales. L’accord a été signé ce jour à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Diego Galli, directeur général d’INWIT.

L’objectif du financement est de soutenir le développement et la mise en œuvre d’infrastructures de télécommunications macro-réseau (tours au sol et tours sur toit), destinées à permettre la connectivité des opérateurs de réseaux mobiles, y compris en 5G, ainsi que l’accès fixe sans fil. Des investissements sont également prévus pour la mise en place d’infrastructures de micro-réseau, tant à l’extérieur, avec les petites cellules, qu’à l’intérieur avec des systèmes d’antennes distribuées multi-opérateurs, dans le but d’améliorer la connectivité mobile dans des environnements tels que les hôpitaux, les musées, les centres commerciaux, les lignes de métro et les tunnels autoroutiers.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Ce financement confirme l’engagement de la BEI à soutenir le développement des infrastructures numériques en Italie, en favorisant la croissance technologique et la transition vers une connectivité toujours plus avancée et efficace. L’accord renforce davantage la collaboration entre la BEI et INWIT, réaffirmant le rôle stratégique de la Banque dans le soutien aux télécommunications et la promotion de l’innovation numérique en Italie. »

Diego Galli, directeur général d’INWIT : « Cet accord représente une reconnaissance supplémentaire de notre modèle d’entreprise et de la valeur stratégique de notre plan d’investissement dans les infrastructures numériques et partagées, à même de favoriser l’efficacité économique et industrielle le long de la chaîne de valeur, au bénéfice de nos clients. La coopération déjà solide établie depuis plusieurs années entre INWIT et la BEI en ressort renforcée. »

 

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et la protection de l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. 

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la promotion d’un environnement plus sain. En soutenant l’intégration des marchés et les investissements, le concours financier du Groupe en 2024 a contribué à mobiliser plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe, auxquels se sont ajoutés 110 milliards d’euros supplémentaires en faveur des jeunes pousses et des entreprises en expansion européennes. En outre, environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

INWIT

Premier opérateur de tours de télécommunications en Italie, INWIT est l’une des principales sociétés d’infrastructures numériques du pays, construisant et gérant des infrastructures numériques et partagées qui permettent la connectivité des télécommunications mobiles. Ses actifs reposent sur un écosystème intégré de macro-réseau (environ 25 000 tours) et de micro-réseau (près de 600 systèmes d’antennes distribués pour la couverture à l’intérieur), hébergeant les équipements 4G et 5G des principaux opérateurs mobiles, l’accès sans fil fixe et les capteurs dotés de la technologie IdO. INWIT contribue à un développement plus efficace de l’écosystème des télécommunications, ce qui est fondamental pour la transition numérique et la 5G. En participant à la mise en œuvre du volet 5G du plan italien pour la reprise et la résilience, l’opérateur s’engage également à réduire la fracture numérique. INWIT est cotée à la Bourse de Milan dans l’indice FTSE MIB.

Projet(s) connexe(s)

INWIT DIGITAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT II

The Project relates to the expansion and modernisation of one of the main tower companies in Italy. This will be the second operation with the Promoter. The Project is composed of towers and rooftop sites and will host radio, antennas and transmission equipment of several mobile operators (MNO) and fixed wireless access operators. The expansion through new sites will enable a wider coverage particularly for 5G services, including in more disadvantaged areas. The Project also comprises new networ

Signé | 27/02/2025

Contact

Lorenzo Squintani

Press Office

Référence

2025-111-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • Numérique et télécoms
  • télécommunication
  • Le Comité de direction
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
11 juillet 2024

Italie : accord de 450 millions d’euros entre la BEI et Poste Italiane pour promouvoir la transition numérique, l’automatisation des services et l’efficacité énergétique

La Banque européenne d’investissement et Poste Italiane ont signé un accord de financement de 450 millions d’euros visant à stimuler la transition numérique des services et la création d’un écosystème logistique et postal plus moderne, efficace et durable. L’accord a été signé ce jour à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Matteo Del Fante, directeur général de Poste Italiane.

Économie Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Énergie
21 janvier 2025

Italie : la BEI et Banco Desio allouent 400 millions d’euros pour soutenir les investissements innovants des PME et des ETI

 La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco Desio ont annoncé la conclusion d’un accord d’un montant total de 200 millions d’euros visant à allouer aux PME et ETI italiennes de nouveaux financements à l’appui de leurs investissements innovants pour un montant total de 400 millions d’euros. La première tranche de 60 millions d’euros a été signée aujourd’hui à Milan par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Alessandro Decio, administrateur délégué de Banco Desio.

PME Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Union européenne
4 août 2025

InvestEU: EIB provides €45 million to BrianzAcque to improve water and sewerage network efficiency and resilience

The European Investment Bank (EIB) has granted a €45 million loan to BrianzAcque, the publicly owned integrated water service company for the Italian province of Monza and Brianza, to back its 2025-2029 investment plan. The agreement announced by EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti and BrianzAcque Chairperson and Chief Executive Officer Enrico Boerci aims to improve the efficiency of water and sewerage infrastructure in the municipalities served, benefiting around 877 000 people.