Ukraine : réouverture d’un hôpital et d’une école maternelle rénovés dans l’oblast de Lviv, grâce au soutien de la banque de l’UE

L’hôpital Saint-Luc à Lviv a été modernisé afin de fournir de meilleurs soins médicaux et un environnement plus résilient aux patients, aux visiteurs et au personnel de santé dans un contexte de guerre.

L’école maternelle n° 7 à Trouskavets a été rénovée pour gagner en efficacité énergétique et offrir un espace d’apprentissage stable aux enfants et aux enseignants, notamment à ceux déplacés par la guerre.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme d’appui au redressement rapide de l’Ukraine, qui vise à reconstruire les infrastructures sociales essentielles au sein des collectivités ukrainiennes.

Trois ans après le début d’une guerre totale menée par la Russie en Ukraine, l’Union européenne continue de soutenir la reconstruction des infrastructures vitales du pays. Deux bâtiments publics de l’oblast de Lviv – l’hôpital Saint-Luc à Lviv et l’école maternelle n° 7 « Dzvinochok » à Trouskavets – ont officiellement rouvert leurs portes à l’issue de leur rénovation. Soutenus par l’Union européenne et son bras financier, la Banque européenne d’investissement (BEI), ces projets s’inscrivent dans le cadre plus large du programme d’appui au redressement rapide de l’Ukraine, qui finance la remise en état d’infrastructures sociales essentielles, notamment des écoles, des hôpitaux, des systèmes de chauffage et d’approvisionnement en eau et des logements sociaux. Alors que les collectivités touchées par la guerre continuent de faire face à d’immenses défis, ces investissements contribuent à garantir l’accès à des services fondamentaux et à créer des espaces plus résilients.

L’hôpital Saint-Luc à Lviv, un important centre d’aide médicale urgente et de soins spécialisés, a fait l’objet d’une rénovation de 940 000 euros afin d’améliorer les services prodigués à ses 50 000 patients annuels. Il abrite la plus grande unité de soins aux brûlés dans l’ouest de l’Ukraine et joue un rôle crucial pour le traitement des blessés graves. Les travaux de remise en état, en particulier l’isolation des façades et l’amélioration de l’efficacité énergétique, renforcent la résilience de l’hôpital tout en créant un espace plus confortable pour les patients, notamment pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

La rénovation de l’école maternelle n° 7 « Dzvinochok » à Trouskavets dans l’oblast de Lviv, qui a coûté 330 000 euros, a permis de créer un espace d’apprentissage plus économe en énergie et plus accueillant pour les élèves, dont des enfants déplacés par la guerre, ainsi que pour le personnel enseignant. Ces travaux ont nettement accru l’attrait du bâtiment, tout en augmentant son efficacité énergétique et en réduisant sa facture d’énergie. Grâce à une meilleure isolation, l’école maternelle est désormais plus résiliente et plus durable.

Dans l’oblast de Lviv, deux bâtiments ont déjà été rénovés et six sont en cours de reconstruction dans le cadre des programmes de relance de la BEI, ce qui représente un investissement total de plus de 15 millions d’euros. Six établissements d’enseignement et deux centres médicaux bénéficieront de ce soutien avec, à la clé, un meilleur accès à l’éducation et aux soins de santé dans la région.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Dès le premier jour de la guerre à grande échelle menée par la Russie et tout au long de ces trois années difficiles, la BEI s’est tenue aux côtés de l’Ukraine, apportant un soutien vital pour aider le pays à résister, à se relever et à se reconstruire. La réouverture d’un hôpital et d’une école après leur rénovation dans l’oblast de Lviv témoigne de cet effort continu, qui apporte des améliorations tangibles à la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « Chaque reconstruction d’un hôpital, d’une école ou d’un jardin d’enfants envoie un message clair : l’Union européenne se tient fermement aux côtés de l’Ukraine. Avec la BEI, nous contribuons non seulement à réparer ce qui a été endommagé, mais aussi à jeter les bases d’une Ukraine plus forte et plus sûre, prête à prospérer en tant que membre de l’UE. »

Oleksiy Kouleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « En collaboration avec la BEI, la délégation de l’UE et le PNUD, nous modernisons des infrastructures obsolètes et endommagées par la guerre dans toute l’Ukraine. Des millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes bénéficient déjà d’écoles, d’hôpitaux et de jardins d’enfants rénovés. Nous avons récemment lancé la première phase du troisième programme d’appui à la relance de l’Ukraine, ouvrant la voie à d’autres initiatives à fort impact qui renforceront les collectivités et amélioreront la vie des habitants grâce au soutien de l’UE. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « La reconstruction des infrastructures ukrainiennes est déterminante pour renforcer la résilience et améliorer les conditions de vie de notre population. Grâce au soutien de l’UE, nous mettons en œuvre des projets cruciaux qui optimisent les soins de santé, l’éducation et les services publics. Les trois programmes de redressement soutenus par la BEI, qui représentent un montant de 640 millions d’euros, jouent un rôle décisif dans cet effort, en aidant les collectivités à se reconstruire et à aller de l’avant malgré les difficultés actuelles. »

Maksym Kozytskyy, chef de l’administration militaire de l’oblast de Lviv : « Les investissements de la banque de l’UE dans l’oblast de Lviv renforcent les infrastructures de notre région à un moment critique. Étant donné que de nombreuses collectivités accueillent énormément de personnes déplacées, il est plus important que jamais d’améliorer les soins de santé, l’éducation et les services essentiels. Ces projets contribuent à ce que nos villes et villages demeurent fonctionnels, résilients et capables de répondre aux besoins de toutes les personnes qui y vivent. »

Andriy Sadovy, maire de Lviv : « La remise en état et le renforcement des infrastructures de notre ville sont indispensables pour aider tant nos habitants que les personnes réfugiées en raison de la guerre. Avec le soutien de l’UE, nous reconstruisons des installations vitales pour faire en sorte que Lviv demeure une ville de résilience, de possibilités et d’espoir. Aujourd’hui, nous avons inauguré un hôpital rénové, tandis que de nombreux autres projets sont en cours pour améliorer la vie quotidienne et bâtir un avenir plus solide pour notre communauté. »

Andriy Koultchynsky, maire de Trouskavets : « Nous remercions l’UE pour cet investissement en faveur de notre collectivité. La rénovation de l’école maternelle n° 7 se concrétise par un espace chaleureux, moderne et économe en énergie où nos enfants peuvent apprendre et grandir. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « Derrière chaque hôpital reconstruit et chaque école rénovée, nous voyons un regain d’espoir pour les familles et les collectivités ukrainiennes. Le partenariat du PNUD avec les autorités locales ne concerne pas seulement les infrastructures, mais aussi la réouverture de services essentiels qui influencent la vie quotidienne de la population. En collaboration avec l’UE et la BEI, nous contribuons à transformer des projets techniques de relance en améliorations tangibles pour les enfants en quête d’éducation, les patients nécessitant des soins et les citoyens rebâtissant leur avenir. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI soutient la résilience de l’Ukraine, son économie et ses efforts de reconstruction depuis le tout premier jour de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie. En 2024, la Banque a soutenu des projets visant à sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, à réparer les infrastructures critiques endommagées et à garantir la continuité des services essentiels dans tout le pays. Le montant total de l’aide que la BEI a déboursée depuis le début de la guerre dépasse les 2,2 milliards d’euros.

Les programmes d’appui au redressement de l’Ukraine appuyés par la BEI

Les travaux de rénovation d’un hôpital et d’un jardin d’enfants à Lviv ont été réalisés dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine, assorti d’un prêt-cadre multisectoriel de 200 millions d’euros consenti par la BEI. Globalement, la Banque finance trois programmes d’appui au redressement, d’un montant total de 640 millions d’euros, qui sont accordés sous forme de prêts-cadres à l’État ukrainien. Grâce à ces programmes, les collectivités ukrainiennes ont accès à des ressources financières leur permettant de rénover les infrastructures sociales essentielles, notamment les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux, les logements, ainsi que les systèmes de chauffage et d’approvisionnement en eau. Ces programmes soutenus par la BEI bénéficient en outre de subventions de l’UE, d’un montant de 15 millions d’euros, visant à faciliter leur mise en œuvre. Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires, en collaboration avec le ministère des finances, coordonne et supervise la mise en œuvre des programmes, tandis que les autorités locales et les administrations autonomes sont responsables de la gestion des sous-projets de relèvement. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique aux collectivités locales, aidant à la mise en œuvre des projets et assurant un suivi indépendant pour garantir la transparence et la redevabilité. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les programmes.