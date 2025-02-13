La BEI investit dans le nouveau fonds IPAE 3 pour soutenir l’entreprenariat en Afrique de l’Ouest et à Madagascar

EIB

Un investissement de 15 M€ de la BEI dans le nouveau fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE 3) pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises africaines.

Ce fonds novateur et à fort impact devrait créer plus de 4 000 emplois directs, dont au moins 40 % pour les femmes.

Cet investissement, financé par le Fonds fiduciaire ACP, s’inscrit dans la stratégie Global Gateway de l’UE.

Lors de la « Journée du Groupe BEI », la Banque européenne d’investissement (BEI) et Investisseurs & Partenaires (I&P) ont annoncé la conclusion d’un partenariat financier de 15 millions d’euros en faveur du nouveau fonds I&P Afrique Entrepreneurs 3 (IPAE 3). La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et de Jérémy Hajdenberg et Sébastien Boyé, Co-CEOs d’Investisseurs & Partenaires (I&P).

Il s’agit d’un fonds novateur à fort impact en Afrique, soutenant des entreprises locales à fort potentiel de croissance dans des domaines clés pour les pays concernés, tels que l’agriculture, la nutrition, la santé, l’énergie, l’eau, l’industrie ou encore les services. Les objectifs d’impact à atteindre sont clairement définis pour les entreprises africaines financées : que ce soit la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat responsable, l’autonomisation des femmes ou encore la lutte contre le changement climatique.

Le Fonds devrait créer plus de 4 000 emplois directs, dont au moins 40 % seront réservés aux femmes. De plus, il sera aligné à 100 % sur les critères du 2X Challenge soutenant l'entrepreneuriat féminin.

La BEI, aux côtés de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et de PROPARCO, s’engage parmi les premiers investisseurs dans ce fonds, avec l’objectif d’attirer d'autres investisseurs publics et privés. Cet engagement de la BEI vise à catalyser plus de 4.5 fois son investissement. Il marque une étape décisive dans le financement de petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, notamment dans des pays où les fonds de capital investissement éprouvent traditionnellement de grandes difficultés à investir. I&P bénéficie d’implantations locales en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal et à Madagascar, et couvre également des pays proches comme par exemple le Bénin ou le Togo.

« Je suis très heureux de signer ce nouvel investissement avec Investisseurs & Partenaires pour soutenir IPAE 3, un fonds innovant et à fort impact pour les entrepreneurs en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest et à Madagascar. Notre objectif est de financer et d’accompagner de jeunes entreprises, en particulier dans des pays où l’accès au financement est difficile. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « En agissant ainsi, nous développons également un entreprenariat plus responsable et féminin, nous soutenons l’emploi et le développement de futurs champions. Ce sont des axes forts de notre action concrète en Afrique avec nos partenaires de l’Equipe Europe. »

« Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre notre partenariat de long terme avec la Banque européenne d’investissement, démarré il y a maintenant près de 20 ans. En étant parmi les premiers à s’engager formellement dans IPAE 3, la BEI joue un rôle décisif dans la réussite de cette levée de fonds, aux côtés des autres acteurs qui se positionnent sur ce premier closing. Cet engagement témoigne de la confiance portée à notre approche et à notre expertise. IPAE 3 se distingue par son ambition unique : financer des entreprises performantes, responsables et innovantes qui apportent des solutions aux grands défis du continent, tout en favorisant l’inclusion économique, en particulier celle des femmes. » a indiqué Sébastien Boyé, co-CEO d’I&P.

Ce nouveau financement vient renforcer le partenariat de grande qualité développé entre la BEI et I&P, puisqu’il s’agit de la quatrième opération financière, portant ainsi à 35,25 millions d’euros le montant du soutien cumulé apporté aux différents fonds qu'I&P levés à ce jour.

Cet investissement a été financé par le Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Fonds fiduciaire ACP) avec l’appui de la Commission européenne (CE). Il s’inscrit dans la forte mobilisation de l’Equipe Europe pour financer et accompagner les jeunes entreprises en Afrique, et plus largement dans la stratégie Global Gateway et son programme « UE-Afrique Global Gateway » pour soutenir une croissance durable et inclusive en Afrique.

Acteur clef du développement en Afrique, la BEI via BEI Monde, sa branche dédiée aux financements hors UE, a consacré près de 3 milliards 100 millions d’euros d’investissements en 2024 en soutien à des projets concrets et à fort impact pour le continent africain.

Note : Ce communiqué est de nature strictement informative et ne constitue ni une offre ni une invitation à investir dans IPAE 3

Informations générales

Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Investisseurs & Partenaires

Investisseurs & Partenaires (I&P) s’engage depuis plus de 20 ans à financer et accompagner les petites et moyennes entreprises africaines et à accompagner l'émergence d'équipes d'investissement sur le continent.

Les activités d’I&P s’articulent autour de trois axes fondamentaux : financer et accompagner les entrepreneurs, soutenir et développer des équipes d'investissement, et renforcer l’écosystème entrepreneurial. À ce jour, I&P a soutenu plus de 300 entreprises dans divers secteurs et finance environ une cinquantaine de PME chaque année. Son équipe est répartie sur 11 sites : Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, France, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal et Ouganda.