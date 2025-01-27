Pays-Bas: Samotics obtient un financement de 20 millions d’euros de la BEI pour accélérer la transformation numérique et améliorer l’efficacité et la fiabilité des équipements industriels grâce à l’IA

Le chef de file néerlandais de l’analyse de données électriques pour la surveillance de l’état de fonctionnement et de l’efficacité énergétique obtient un financement de 20 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement.

Samotics utilisera les fonds pour accélérer la recherche-développement portant sur sa technologie capable d’améliorer la fiabilité et l’efficacité énergétique des moteurs électriques avec l’aide de l’IA.

Le financement de la BEI est soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son initiative InvestEU.

La société néerlandaise d’analyse de données électriques Samotics a signé un accord de financement de 20 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI) pour accélérer ses activités de recherche et développement. Le concours de la BEI permettra à l’entreprise d’améliorer les solutions de surveillance de l’état des machines et de leur efficacité énergétique, tout en accélérant les travaux sur la solution intégrée de nouvelle génération qu’elle a prévu de lancer cette année. Le financement s’inscrit dans le droit fil de la mission de Samotics consistant à rendre les industries plus fiables, plus efficaces et plus durables.

Le Groupe BEI entend accélérer la transformation numérique et l’innovation dans les technologies de l’industrie 4.0, telles que l’intelligence artificielle (IA) et les micropuces. Ce type d’innovation est en effet crucial pour les transitions écologique et numérique de l’Europe et indispensable pour garantir l’autonomie technologique et stratégique du continent. La fiabilité et l’efficacité énergétique jouent un rôle déterminant dans les efforts publics et privés déployés en Europe en faveur de la décarbonation et de la durabilité dans différents secteurs. Le financement de la BEI bénéficie du soutien de la garantie « Technologies de l’avenir » dans le cadre de l’initiative InvestEU de la Commission européenne.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Il s’agit là d’un des domaines d’application où l’intelligence artificielle peut réellement faire la différence. On voit bien ici que les défis modernes appellent des solutions modernes, et que cette manière intelligente de prévenir les problèmes et d’optimiser l’efficacité énergétique est un élément important de notre processus de décarbonation. Dans le cadre de notre engagement à soutenir les technologies et les innovations essentielles pour la compétitivité de l’Europe, nous sommes fiers de soutenir Samotics. »

Jasper Hoogeweegen, PDG de Samotics : « Ce financement met en évidence la confiance que la BEI place dans notre technologie et sa capacité à révolutionner la fiabilité et la durabilité des industries. C’est un moment décisif pour Samotics alors que nous accélérons notre trajectoire de croissance et d’innovation. »

L’analyse de signature électrique qu’applique la technologie de Samotics repose sur le principe suivant : de légères modifications des caractéristiques de fonctionnement d’un moteur électrique, qui surviennent souvent avant une défaillance, influent sur le champ magnétique de la machine. Cela a une incidence sur la tension d’alimentation et le courant de fonctionnement. À l’aide de diverses techniques analytiques, l’analyse de signature électrique fournit une vue d’ensemble complète de tout le groupe motopropulseur (moteur-transmission-charge), pour prédire avec précision les défaillances.

Le système de Samotics se concentre spécifiquement sur la surveillance et l’analyse fondées sur l’IA afin de prédire les dysfonctionnements, de détecter les pertes d’énergie et de fournir des recommandations exploitables. Le système peut être installé directement dans le compartiment électrique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’accéder aux moteurs, souvent inaccessibles. L’analyse prédictive pour la détection des dysfonctionnements est essentielle, car ces moteurs soutiennent généralement des infrastructures critiques. Dans ce contexte, les temps d’arrêt non planifiés sont inacceptables et les coûts d’une défaillance complète élevés. En outre, recenser et corriger les pertes d’énergie peuvent réduire considérablement les coûts d’exploitation.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des priorités nationales. La BEI concentre plus de 90 % de son activité en Europe. Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 27 milliards d’euros pour financer des projets aux Pays-Bas dans divers secteurs, dont la recherche-développement, la mobilité durable, l’eau potable, la santé et les PME. La BEI annoncera ses chiffres annuels pour 2024 le 30 janvier 2025.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Samotics est une entreprise cheffe de file de l’analyse de données électriques pour la surveillance de l’état de fonctionnement et de l’efficacité énergétique. Elle a mis au point une solution de maintenance prédictive et d’optimisation de l’efficacité énergétique, basée sur l’analyse de signature électrique, pour les entreprises industrielles. Le système de l’entreprise se concentre spécifiquement sur la surveillance et l’analyse des moteurs électriques pour détecter les pertes d’énergie et prédire les dysfonctionnements grâce à des recommandations fondées sur l’intelligence artificielle.