France : la BEI soutient les investissements de Trifyl en faveur de la valorisation des déchets ménagers

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est rendu au siège de Trifyl, à Labessière-Candeil (Tarn), afin de visiter l’usine de tri/valorisation des déchets du syndicat mixte départemental. Le vice-président de la banque de l’UE chargé du climat et de l’environnement a été accueilli par Daniel Vialelle, président de Trifyl, Claire Fita, députée européenne, et de nombreux élus qui ont fait le déplacement.

Pour répondre à ses objectifs en matière de réduction des déchets et de développement de leur valorisation, Trifyl a sollicité la Banque européenne d’investissement afin de financer son projet « Trifyl horizon 2030 ». Un prêt de 40 millions d’euros a été accordé par la BEI en 2022. Il a permis de soutenir l’engagement du syndicat en faveur de l’économie circulaire et de la transition énergétique de son territoire grâce à la valorisation des déchets.

Avec ce financement, Trifyl a pu mener à bien la construction de ses 3 unités de tri et de traitement des déchets. Celles-ci permettent désormais de valoriser près de 80 % des déchets des ménages, de réduire de 23 % les gaz à effet de serre émis et de produire l’équivalent de 10 % de la consommation en gaz vert des Tarnais. Ce sont par ailleurs près de 50 emplois qui ont été créés directement ou indirectement par le syndicat.

Après une visite de l’usine de tri/valorisation de Trifyl, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « Trifyl a su répondre aux besoins des habitants du Tarn, mais aussi aux enjeux climatiques en réduisant les émissions de CO 2 et en favorisant le recyclage des déchets. Je me félicite que la BEI puisse contribuer au développement de projets innovants comme celui-ci : un projet local en phase avec les priorités européennes en matière de développement durable, de transition environnementale et d’autonomie énergétique de l’Europe. »

Daniel Vialelle a, quant à lui, remercié chaleureusement la BEI pour la confiance accordée : « La question de la valorisation des déchets est aujourd’hui centrale. Entre réduction, recyclage et valorisation énergétique, Trifyl a développé une solution de traitement des déchets adaptée à son territoire. Le soutien de la BEI témoigne d’une volonté commune, Europe et territoires, d’agir durablement pour un avenir respectueux de l’environnement. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la durabilité environnementale. La France est, en 2023, le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans ce domaine. Cela s’est traduit en 2023 par un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres, de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire.

À propos de Trifyl

Trifyl est un établissement public de valorisation des déchets ménagers et assimilés. Il assure ce service pour le compte de 14 intercommunalités adhérentes, chargées de la collecte des déchets et du département du Tarn. Son territoire d’action s’étend sur 6 700 km2 et regroupe 358 communes et 330 000 habitants répartis sur le Tarn, l’Hérault et la Haute-Garonne. Trifyl fonctionne avec près de 300 agents de la fonction publique, 37 déchèteries, 1 centre de tri, 13 quais de transfert, 8 réseaux de chaleur, 1 plateforme bois-énergie et 1 plateforme de compostage, mais aussi 1 usine de tri/valorisation des déchets et 1 unité d’affinage du tout-venant de déchèteries.

