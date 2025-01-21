Italie : la BEI et Banco Desio allouent 400 millions d’euros pour soutenir les investissements innovants des PME et des ETI

EIB

La première tranche de 60 millions d’euros d’un accord de prêt d’un montant total de 200 millions d’euros a été signée ce jour à Milan.

L’accord favorisera des investissements à hauteur de 400 millions d’euros dans l’économie réelle, contribuant ainsi à soutenir les investissements des entreprises italiennes dans l’innovation et la transition numérique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco Desio ont annoncé la conclusion d’un accord d’un montant total de 200 millions d’euros visant à allouer aux PME et ETI italiennes de nouveaux financements à l’appui de leurs investissements innovants pour un montant total de 400 millions d’euros. La première tranche de 60 millions d’euros a été signée aujourd’hui à Milan par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Alessandro Decio, administrateur délégué de Banco Desio.

L’accord conclu prévoit que Banco Desio s’engage à décaisser un montant supplémentaire équivalent, mettant ainsi 120 millions d’euros au total à la disposition des entreprises italiennes durant cette première phase. Le financement, d’une durée de 24 mois, vise à allouer au moins 30 % des ressources à des projets qui contribuent à promouvoir l’innovation et la transition numérique.

Assortie de taux d’intérêt avantageux, la nouvelle ligne de crédit sera accessible à la fois aux PME (entreprises dont l’effectif consolidé peut aller jusqu’à 249 salariés) et aux ETI (entreprises dont l’effectif consolidé est inférieur ou égal à 2 999 salariés). Elle vise à appuyer des investissements dans des innovations ou l’acquisition de biens innovants dans le cadre d’opérations d’une durée minimale de 24 mois.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les petites et moyennes entreprises sont des acteurs majeurs de l’économie, non seulement parce qu’elles contribuent à la création d’emplois, mais aussi en raison de leur rôle dans l’innovation et l’adoption des technologies émergentes ». « En concluant ce nouvel accord avec Banco Desio, nous voulons faciliter l’accès au crédit de centaines d’entreprises qui, par leurs projets innovants, participent au renforcement de la compétitivité de l’Italie. »

Alessandro Decio, PDG de Banco Desio : « Nous nous réjouissons particulièrement d’entamer une nouvelle collaboration avec la Banque européenne d’investissement, qui nous amène à mettre à la disposition de nos clients des ressources importantes destinées à appuyer les projets innovants des petites et moyennes entreprises et les investissements technologiques permettant d’accroître la capacité concurrentielle et la croissance des entreprises dans les territoires où nous opérons ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Fondée en 1909 et cotée depuis 1995 à la Bourse de Milan, Banco Desio est aujourd’hui un groupe bancaire multiproduits moderne. Tourné vers l’avenir, le groupe reste cependant fidèle à sa tradition, avec un profond ancrage territorial et une structure organisationnelle axée sur une offre de services de qualité à ses clients, y compris par le biais de canaux numériques. Le groupe Banco Desio opère dans le nord et le centre de l’Italie et en Sardaigne, s’appuyant sur un réseau de distribution de 281 succursales et quelque 2 400 employés. Il est présent dans le secteur du crédit à la consommation via Fides S.p.A. et Dynamica Retail S.p.A., sociétés financières spécialisées dans les prêts garantis par une cession de salaire. Dans le secteur de la gestion de portefeuille et de la bancassurance, il opère au travers d’accords de distribution avec des contreparties nationales et internationales de premier plan. Son actif total s’élève à plus de 18 milliards d’euros.