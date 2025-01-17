Côte d’Ivoire : Global Gateway - partenariat entre la BNI et la BEI pour promouvoir le cacao durable et l’emploi des jeunes

EIB

La Banque nationale d’investissement (BNI) de Côte d’Ivoire et la Banque européenne d’investissement (BEI), avec le soutien de l’Union européenne (UE), annoncent aujourd’hui un partenariat financier de 100 millions d’euros pour soutenir l’emploi des jeunes, favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes et renforcer la durabilité économique et environnementale du secteur du cacao.

L’opération, rendue possible grâce à une garantie de l’Union européenne, contribue à la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway de l’UE, qui vise notamment à favoriser les investissements dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en garantissant les normes les plus élevées en matière d’environnement et de travail.

Le prêt de la BEI à la BNI s’inscrit dans l’Initiative pour un cacao durable de l’Union européenne, qui promeut une production sans déforestation, la durabilité économique et la lutte contre le travail des enfants. En mobilisant les ressources de l’UE et de la BEI, ce partenariat incarne l'engagement de l’Équipe Europe à soutenir la Côte d’Ivoire dans son ambition de transformer les chaînes de valeur agricoles, en particulier celle du cacao, pour une transition vers un modèle économique durable et équitable, et de consolider le rôle du pays comme leader mondial de la production de cacao durable.

Dans ce contexte, plus de 90 % des fonds de cette opération devraient être alloués à des entreprises de la filière cacao pour répondre à une demande croissante de cacao durable, conformément aux nouvelles normes environnementales et sociales de l’UE et à la législation nationale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants et la déforestation.

Ce projet vise à soutenir l’entrepreneuriat et l’emploi pour les jeunes et les femmes en leur offrant des perspectives économiques et sociales, éléments essentiels pour une croissance économique durable. Au moins la moitié des fonds seront destinés aux entreprises dirigées par des jeunes ou employant une majorité de jeunes. Parmi les premiers bénéficiaires de cette coopération figurent notamment :

L’Union des sociétés coopératives Kimbê (ECOOKIM) , qui regroupe 32 coopératives certifiées Fairtrade , UTZ , Rainforest Alliance , ESDA Organic et Agriculture Biologique , a reçu un prêt de 1,9 Mrd de FCFA de la BNI dans le cadre de la coopération avec la BEI. Elle emploie 243 personnes et représente 37 373 producteurs de cacao , dont 4 229 femmes , sur 85 593 hectares .

, qui regroupe , , , et , a reçu un de la BNI dans le cadre de la coopération avec la BEI. Elle emploie et représente , dont , sur . AKAGNY CACAO , certifiée Rainforest Alliance et Fairtrade , financée à hauteur de 2,1 Mrd de FCFA , a mis en place une politique axée sur la promotion des femmes . Elle favorise les achats auprès des coopératives dirigées par des femmes et la redistribution équitable des revenus , avec une implication également en matière de lutte contre le travail des enfants et la déforestation .

, certifiée et , financée à hauteur de , a mis en place une politique axée sur la . Elle favorise les achats auprès des et la , avec une implication également en matière de et la . La Société coopérative nouvel esprit de Kétesso (CNEK), une coopérative rurale basée dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, a reçu un prêt de 3,2 Mrd de FCFA. Certifiée Fairtrade, UTZ et Rainforest Alliance, elle compte plus de 1 667 sociétaires dont 181 femmes et 1 486 jeunes.

Ce partenariat financier sera complété par un programme d’assistance technique destiné à renforcer les capacités des PME et coopératives du secteur du cacao, notamment celles dirigées par des femmes entrepreneuses, à élaborer des plans d’affaires viables, à structurer efficacement leurs demandes de financement et à répondre aux exigences environnementales et sociales futures pour les produits exportés vers les États membres de l’UE.

Enfin, cette coopération s’inscrit en complémentarité avec le partenariat récemment conclu entre la BNI et l’Agence française de développement (AFD), visant à appuyer la stratégie climat de la BNI, à financer des projets contribuant à la transition vers une économie bas carbone et résiliente, ainsi qu’à promouvoir l’accès des femmes aux financements.

M. Youssouf FADIGA, directeur général de la BNI : « Ce projet n’est pas uniquement une action isolée. Il est le fruit d'une vision partagée entre la Banque nationale d'investissement (BNI) et la Banque européenne d'investissement (BEI). La BEI, en tant qu'institution de financement de développement, a toujours été un partenaire de confiance dans les grands projets d’infrastructure, mais aussi dans le domaine de la durabilité et de la responsabilité sociale. Son expertise, alliée à la connaissance du terrain de la BNI et à son ancrage local, permettra de mener à bien cette initiative ambitieuse ».

« Cet accord avec la Banque nationale d’investissement (BNI) de Côte d’Ivoire permet de renforcer la production de cacao durable par rapport aux normes environnementales et sociales renforcées de l’UE tout en soutenant l’entreprenariat et l’emploi des jeunes et des femmes. Ce financement d’envergure s’inscrit dans la stratégie Global Gateway : il a pour objectif de transformer les chaînes de valeur agricoles, en particulier celle du cacao, vers un modèle économique plus durable et équitable, et ainsi consolider le rôle leader de la Côte d’Ivoire dans la production de cacao durable. » a déclaré M. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « Ce nouveau financement réaffirme la forte mobilisation de la BEI à soutenir ses partenaires africains dans leurs efforts pour un développement économique inclusif et respectueux de l’environnement ».

« La création de nouveaux emplois de qualité et de chaînes d’approvisionnement durables pour le cacao fait partie des principales priorités du partenariat entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire. Et cette coopération contribue précisément à cela. Elle nous aidera à créer ensemble, grâce à l’approche Équipe Europe, un avenir meilleur pour nos pays partenaires », a souligné M. Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux.

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la Banque nationale d’investissement

La Banque nationale d'investissement (BNI) remplit quatre fonctions principales : banque d'investissement, de refinancement, de conseil et de gestion d'actifs. Elle se classe au quatrième rang des meilleures banques en Côte d'Ivoire, dans un marché très concurrentiel de 29 banques. Avec un réseau de 57 agences à travers le pays et plus de 160 guichets automatiques bancaires (GAB) de dernière génération et espaces numériques, la BNI, banque moderne et citoyenne, se veut toujours plus proche de ses clients en leur offrant un service de qualité et sécurisé. De plus, en tant qu'acteur clé dans l'accompagnement de l'État sur diverses problématiques et axes de développement, la BNI gère 15 fonds nationaux, répartis en fonds de prêts, fonds d'investissement et fonds de garantie. Pour renforcer ses activités de conseil et de gestion d'actifs, la BNI a créé deux filiales : BNI FINANCES et BNI GESTION. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web www.bni.ci.

À propos des priorités de l’Union européenne en Côte d’Ivoire

Le partenariat de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire est guidé par le programme indicatif pluriannuel pour 2021-2027 et se concentre sur trois domaines prioritaires :

Le capital humain, avec des actions sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, la protection sociale et la migration,

La croissance durable et inclusive, avec des actions sur l'environnement des affaires, l'agriculture et la transition bas carbone,

La gouvernance démocratique, la paix et la sécurité et la gouvernance.

Dans ce cadre, l’Équipe Europe concentre son action sur trois initiatives clés en Côte d'Ivoire : le cacao durable, la transition à faible émission de carbone et la paix et la stabilité.

Lancée fin 2021, la stratégie Global Gateway de l’Union européenne vise à développer des liens durables, fiables et propres dans et avec les pays partenaires, dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports ; il s’agit aussi de renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Global Gateway a pour objectif de mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements d’ici 2027 avec une approche Équipe Europe, réunissant l’Union européenne, ses États membres et leurs institutions financières et de développement.

Avec l’instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, baptisé « l’Europe dans le monde », l’Union européenne, ses États membres - y compris leurs agences de mise en œuvre et leurs banques publiques de développement - ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI), réunis dans l’Équipe Europe, s’appuient sur la mobilisation du secteur privé pour favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l’opérationnalisation de cette stratégie en Côte d’Ivoire, à travers l’identification, le cofinancement et la réalisation de projets concrets.