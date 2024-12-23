Azerbaïdjan : BEI Monde accorde un prêt de 43 millions d’euros pour la transformation numérique de l’administration publique

EIB

BEI Monde prête 43 millions d’euros pour le développement d’infrastructures numériques pour les services publics en Azerbaïdjan.

Le prêt à l’entreprise publique AzlnTelecom sert à financer notamment deux nouveaux centres de données.

L’investissement vise à rendre l’administration publique nationale plus efficace et plus transparente.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) chargée des opérations à l’extérieur de l’Union européenne (UE), a signé un accord de prêt de 43 millions d’euros pour soutenir le développement d’infrastructures numériques pour les services publics. Le prêt est accordé à l’entreprise publique AzInTelecom LLC pour financer la construction de deux centres de données à la pointe de la technologie.

Il s’agit du premier prêt de BEI Monde au secteur public azerbaïdjanais. Le projet vise à rendre l’information du public et les services publics plus sûrs, plus rapides et plus accessibles. Les centres de données prévus permettront de fournir des services en nuage. Le projet, qui devrait être achevé en 2027, ouvrira également des perspectives économiques grâce à l’innovation et à la création d’emplois qualifiés.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Azerbaïdjan : « Nous sommes heureux de formaliser notre premier prêt avec le secteur public azerbaïdjanais. L’amélioration de l’accès à l’information et la promotion d’une transformation numérique résiliente figurent parmi les grandes priorités de la Banque européenne d’investissement. Cet investissement qui est axé sur l’innovation et la transparence contribuera non seulement à la modernisation de l’administration publique, mais aussi à la croissance économique durable et au progrès social. »

Cette initiative est alignée sur le plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, ainsi que sur la stratégie « Global Gateway ». Elle souligne l’engagement de l’UE à favoriser le développement durable et la transformation numérique dans la région.

Elkhan Azizov, président faisant fonction du conseil d’administration d’AzInTelecom LLC, a fait observer que ce projet donnerait une nette impulsion à la transformation numérique en cours en Azerbaïdjan : « Avec la mise en œuvre de ce projet, les services en nuage deviendront plus accessibles aux petites comme aux grandes organisations. Naturellement, cela aura un impact positif direct sur le développement de l’écosystème numérique en Azerbaïdjan. Je voudrais également souligner que la construction des deux centres de données prévus dans les régions d’Abşeron et de Haciqabul s’appuiera sur les technologies vertes. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos d’AzInTelecom LLC

AzInTelecom LLC est le plus grand prestataire de services en nuage en Azerbaïdjan et la première entreprise du Caucase du Sud à obtenir la certification internationale « TIER 3 » pour ses centres de données. Elle offre actuellement des services en nuage à plus de 200 clients des secteurs public et privé par l’intermédiaire de ses centres de données situés à Bakou et à Evlakh.

Plus d’informations

Plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental