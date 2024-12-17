La BEI célèbre 50 années d’investissement en Norvège

EIB

Le 17 décembre 1974, la Banque européenne d’investissement signait son premier financement en Norvège.

En 50 ans d’activité, le Groupe BEI a investi près de 5 milliards d’euros dans des projets norvégiens.

Cet anniversaire a été marqué par une table ronde qui s’est tenue ce jour à Oslo, avec des acteurs et des parties prenantes de Norvège et des institutions européennes.

Ce 17 décembre, la Banque européenne d’investissement et le ministère norvégien des finances ont célébré un anniversaire particulier : il y a 50 ans, en 1974, la BEI signait son premier investissement dans le pays, appuyant l’exploitation des gisements pétroliers et gaziers Ekofisk en mer du Nord. Depuis lors, la BEI et sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), ont investi près de 5 milliards d’euros dans des projets norvégiens relatifs aux communications, à l’énergie et aux transports durables, et ont aidé des banques et des fonds de capital-risque norvégiens à financer des PME innovantes.

Cecilie Myrseth, ministre du commerce et de l’industrie : « On estime qu’environ deux mille entreprises norvégiennes bénéficieront des investissements du Groupe BEI signés en 2024, ce qui justifie la décision de la Norvège de participer à l’initiative InvestEU ; nous remercions le Groupe BEI pour son soutien passé, présent et futur aux projets norvégiens. »

La célébration a été marquée par une table ronde organisée à Oslo qui avait pour thèmes les opportunités et les défis, ainsi que les possibilités de coopération future. Outre les représentants de la BEI et la ministre norvégienne du commerce, de l’industrie et de la pêche, se sont également joints aux discussions la délégation de l’UE en Norvège, Innovation Norway, Eksfin Nysnø Klimainvesteringer et Investinor.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Le partenariat avec la BEI donne aux entreprises norvégiennes l’accès à un large éventail d’instruments de financement. Nous célébrons cinq décennies de collaboration pour la réalisation de priorités européennes communes et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre nos efforts concertés dans l’intérêt mutuel. »

Depuis que la Norvège a rejoint le programme InvestEU de la Commission européenne au début de 2024, le pays a bénéficié d’investissements du Groupe BEI qui ont permis de mobiliser des financements pour plus de 10 milliards de couronnes norvégiennes. Grâce aux garanties de la BEI et du FEI, allouées avec le soutien d’InvestEU, Innovation Norway, DNB, Nordea, Danske Bank et plusieurs banques régionales accorderont aux PME et aux entreprises en expansion norvégiennes des prêts en faveur de la transformation écologique, de l’innovation et de la croissance. En outre, la filiale de la BEI, le Fonds européen d’investissement (FEI), a directement appuyé cinq fonds norvégiens de capital-risque.

Nicolas de La Grandville, ambassadeur de l’UE en Norvège : « Les concours de la Banque européenne d’investissement en Norvège sont tout aussi pertinents à l’heure actuelle qu’il y a 50 ans. Aujourd’hui, nous célébrons non seulement toutes ces années qui ont vu la concrétisation de projets couronnés de succès, mais aussi la coopération continue visant à maintenir notre compétitivité, à rester à la pointe de la technologie pour soutenir la double transition et à renforcer notre résilience. La BEI nous aide à atteindre nos objectifs communs sur le terrain, en orientant et en catalysant les financements publics et privés en conséquence. »

Depuis le premier projet qu’il a financé en Norvège en 1974, le Groupe BEI a débloqué près de 8 milliards d’euros en faveur de projets dans les pays de l’AELE, soit environ 5 milliards d’euros par l’intermédiaire de la BEI et plus de 2,7 milliards d’euros par le canal du FEI. Globalement, au fil des ans, le Groupe BEI a mis à disposition, via les financements de la BEI et du FEI, près de 5 milliards d’euros rien qu’en Norvège.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA du Groupe BEI lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour appuyer une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.