Belgique : KBC met en valeur les investissements durables des PME, grâce à une nouvelle facilité de financements consentie par la BEI

La Banque européenne d'investissement (BEI) et la banque belge KBC s'associent pour mettre à la disposition des PME belges une nouvelle facilité de financements de 600 millions d'euros.

Le soutien assuré par la BEI permettra aux PME locales de bénéficier de taux d'intérêt avantageux; l'accent des nouveaux prêts disponibles étant mis sur les investissements durables.

Outre les investissements destinés à faire face aux changements climatiques, un cinquième de la facilité de financements sera dédié aux entreprises situées dans les régions belges relevant de l'objectif de cohésion.

KBC et la Banque européenne d'investissement poursuivent un partenariat de longue date, en mettant en place une nouvelle facilité de crédits destinée à améliorer l'accès au financement et à soutenir les investissements durables des petites et moyennes entreprises belges. Grâce à un prêt de 300 millions d'euros de la BEI, que KBC doublera de ses propres moyens, 600 millions d'euros d’argent frais seront mis à la disposition des PME belges qui cherchent à rendre leurs activités plus durables sur le plan environnemental. La facilité de 600 millions d'euros s’inscrira en sus des activités qu’exerce habituellement KBC dans le segment des entreprises belges. La décision finale d’octroi des crédits accordés dans ce contexte reviendra à KBC.

‘Les partenariats comme celui-ci conclus avec KBC sont essentiels pour faire avancer l'objectif de la BEI visant à soutenir les PME’, a déclaré Robert de Groot, vice-président de la BEI. ‘Grâce à cette collaboration, les PME belges sont mieux à même de saisir de nouvelles opportunités. En fournissant un financement accessible et abordable, nous leur permettons de croître et d'innover, tout en contribuant à une économie plus verte et plus résiliente.’

Grâce au réseau dont dispose KBC et sa filiale CBC, la facilité sera accessible à toutes les petites et moyennes entreprises belges désireuses de financer des investissements durables – investissements dont relèvent par exemple l'extraction et le recyclage de l'eau, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le transport ou d'autres projets encore inspirés des changements climatiques. Quelque 20% de la facilité de financements seront dédiés à des entreprises situées dans les régions relevant de l'objectif de cohésion[1].

Wim Eraly, Senior General Manager Commercial Banking KBC Belgium Division, commente: ‘Les conséquences des changements climatiques sont un des plus grands défis auxquels notre société est confrontée. Qu’elles soient petites ou grandes, les entreprises vont chercher à réduire leur empreinte écologique à relativement court terme. Elles peuvent pour ce faire investir dans des solutions et des ressources durables. Prenons l'exemple de l'eau, une ressource précieuse mais rare où il est important d'éviter le gaspillage. En Belgique, nous dépendons de la pluie pour nous approvisionner en eau, chaque goutte compte donc. Les entreprises qui souhaitent investir dans des solutions durables telles que le recyclage de l'eau, par exemple, peuvent s'adresser à KBC pour obtenir des conseils. En sa qualité de banque, de compagnie d’assurances et de gestionnaire d'actifs, KBC est en mesure d’aider les entreprises à réussir leur transition vers une économie plus verte. Cette compétence fait d’ailleurs partie intégrante de sa stratégie opérationnelle. Le programme que proposent conjointement KBC et la BEI rend le financement d'investissements durables beaucoup plus intéressant pour les entreprises belges, ce qui contribue directement à l’avènement d’une société plus durable.’

Les relations entre le Groupe BEI (la BEI et sa filiale, le Fonds européen d'investissement) et KBC remontent aux années 1990. À elle seule, la BEI a accordé à ce jour à KBC pour plus de 2,3 milliards d'euros de prêts à des conditions favorables.

Informations générales

La Banque européenne d'investissement est l'institution financière des États membres de l'Union européenne qui accorde des prêts à long terme. Les investissements qu’elle finance contribuent à la réalisation des objectifs politiques de l'UE. Ses projets visent à renforcer la compétitivité, à stimuler l'innovation, à favoriser le développement durable, à améliorer la cohésion sociale et territoriale, à contribuer à la paix et à la sécurité et à soutenir une transition juste et sans heurt vers la neutralité climatique. Sa note AAA permet au Groupe d'emprunter à des conditions favorables sur les marchés mondiaux, ce qui profite à ses clients au sein de l'Union européenne et en dehors. Le Groupe applique les normes ESG les plus strictes. Son ratio capital tier one s’établit à 32%.

KBC est l'une des institutions financières les plus importantes d'Europe. Il s'agit d'un groupe de bancassurance multicanal avec une focalisation géographique sur l'Europe, au service principalement de la clientèle des particuliers, des PME et des entreprises de taille moyenne. Le groupe occupe des positions importantes et, dans de nombreux cas, des positions de leader sur ses principaux marchés : Belgique, République tchèque, Bulgarie, Hongrie et Slovaquie. Le Groupe KBC a également une présence plus sélective dans un certain nombre d'autres pays et régions du monde.

KBC Groupe emploie environ 41 000 personnes et compte environ 13 millions de clients sur ses principaux marchés.

KBC Groupe SA est coté sur Euronext Bruxelles (symbole boursier'KBC').

[1] Soit les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne de l'UE.